不是鳳梨酥！台灣伴手禮「1商品」太夯　韓國人狂買





▲台灣金門高粱酒成為韓國旅客新寵！YouTuber開箱狂熱引發網友熱議。（示意圖／ETtoday資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣的美食與小吃享譽全球，成為不少外國遊客必須品嚐的美食清單。然而，除了台灣的美食之外，外國旅客也常會購買台灣的特產伴手禮，如鳳梨酥、芋頭流心酥或茶葉等等，回去贈送親友。近期網路上卻盛傳，韓國遊客在台灣特別愛買的伴手禮，竟然是「金門高粱酒」。

一名網友最近在網路論壇 Dcard 以「韓國人愛喝金門高粱是真的？」為題上發文表示，原本以為韓國人喜愛高粱酒只是都市傳說，「想說怎麼可能，韓國自己又不是沒有酒」，沒想到搜尋後發現竟然是真的。

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原PO進一步表示，在 YouTube 上可以看到許多韓國人試喝金門高粱酒的相關影片，甚至有韓國 YouTuber 團購金門高粱，並分享品嚐心得。

貼文曝光後，掀起不少網友紛紛回應，不少人表示，韓國人本身就愛喝酒，加上金門高粱酒的口感與韓國燒酒類似，因此對金門高粱酒特別青睞，「是真的！韓國人喝的燒酒也是中性的烈酒，所以他們對各國烈酒都蠻有興趣的，台灣最有名就金門高粱，喝下去熱烘烘的，對他們來說就很有趣」、「高粱就是高級版燒酒啊」。

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