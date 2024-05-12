19歲少年緬甸追高薪！驚覺「是地獄」雙腳被打斷…逃亡3000公里

▲19歲蔡姓少年被高薪吸引，2024年初遠赴緬甸苗瓦底詐騙園區工作，抵達才發現園區內「如同地獄」，後因逃跑失敗被打到全身重傷，雙腳更粉碎性骨折。（示意圖／翻攝pexels）

文／CTWANT

新北一名19歲蔡姓少年被高薪吸引，2024年初遠赴緬甸苗瓦底詐騙園區工作，抵達才發現園區內「如同地獄」。他因逃跑失敗被打到全身重傷，雙腳更粉碎性骨折，完全無法行走，透過救援偷渡到泰國，輾轉逃亡3000多公里才順利返台接受治療。前GASO國際救援組織成員Sammy透露，現在願意收留台灣人的詐騙園區，基本只剩下「黑園區」，行事肆無忌憚，蔡姓少年能夠死裡逃生，可說是相當幸運。

據《三立新聞》報導，年僅19歲的蔡姓少年被高薪吸引，前往緬甸苗瓦底的「阿波羅園區」工作，想要大賺一筆，但只待了三個月後就提出辭呈遭拒絕，擅自逃跑反被抓回去遭受毒打，滿身傷逃出來偷渡到泰國後，在救援組織協助下順利抵達曼谷和駐泰處見面，逃亡3000公里回到台灣緊急手術。

前GASO國際救援組織成員Sammy表示，現在緬甸「剩下還願意收台灣人的都是黑園區，所以他只去三個多月把自己搞成這樣，同一個園區還有兩個台灣人在求救。」

在泰國機場等待時，移民署人員推著輪椅上的少年，小腿上大小塊的破皮擦傷，整個人骨瘦如柴，就連移民署人員看見傷勢也嚇壞。當時，蔡姓少年雙腳被纏上繃帶、左手同樣也滿是傷痕，而右眼更是出現大片瘀青，腳上還起水泡，從頭到腳，全身是傷。

Sammy表示，蔡姓少年逃出來時，幾乎已經完全沒有移動能力，是人家把他舉在頭上過河的。她還表示，由於蔡姓少年的實際醫療需求，違反了泰國的法律，她還額外付了泰國警察15萬泰銖（約台幣13.3萬），才把事情解決。

移民署駐泰移民秘書林志偉表示，從2021年4、5月開始，移民署協助的被害人已經應該超過3、400件，蔡姓少年屬於其中比較嚴重的個案。少年自己也覺得「能逃出來算是非常幸運」，他看到同園區的中國人被毒打得很慘，因此發誓「再也不敢出來了」。

據當地媒體報導，緬甸各山頭武裝勢力林立，蔡姓男子前往的「阿波羅園區」，就連當地人都畏懼三分，裡面不少黑園區手段兇殘，更不受緬甸政府制肘，蔡姓男子這回死裡逃生，可說是相當幸運。

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