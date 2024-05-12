　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

19歲少年緬甸追高薪！驚覺「是地獄」雙腳被打斷…逃亡3000公里

19歲蔡姓少年被高薪吸引，2024年初遠赴緬甸苗瓦底詐騙園區工作，抵達才發現園區內「如同地獄」，後因逃跑失敗被打到全身重傷，雙腳更粉碎性骨折。（示意圖／翻攝pexels）

▲19歲蔡姓少年被高薪吸引，2024年初遠赴緬甸苗瓦底詐騙園區工作，抵達才發現園區內「如同地獄」，後因逃跑失敗被打到全身重傷，雙腳更粉碎性骨折。（示意圖／翻攝pexels）

文／CTWANT

新北一名19歲蔡姓少年被高薪吸引，2024年初遠赴緬甸苗瓦底詐騙園區工作，抵達才發現園區內「如同地獄」。他因逃跑失敗被打到全身重傷，雙腳更粉碎性骨折，完全無法行走，透過救援偷渡到泰國，輾轉逃亡3000多公里才順利返台接受治療。前GASO國際救援組織成員Sammy透露，現在願意收留台灣人的詐騙園區，基本只剩下「黑園區」，行事肆無忌憚，蔡姓少年能夠死裡逃生，可說是相當幸運。

據《三立新聞》報導，年僅19歲的蔡姓少年被高薪吸引，前往緬甸苗瓦底的「阿波羅園區」工作，想要大賺一筆，但只待了三個月後就提出辭呈遭拒絕，擅自逃跑反被抓回去遭受毒打，滿身傷逃出來偷渡到泰國後，在救援組織協助下順利抵達曼谷和駐泰處見面，逃亡3000公里回到台灣緊急手術。

前GASO國際救援組織成員Sammy表示，現在緬甸「剩下還願意收台灣人的都是黑園區，所以他只去三個多月把自己搞成這樣，同一個園區還有兩個台灣人在求救。」

在泰國機場等待時，移民署人員推著輪椅上的少年，小腿上大小塊的破皮擦傷，整個人骨瘦如柴，就連移民署人員看見傷勢也嚇壞。當時，蔡姓少年雙腳被纏上繃帶、左手同樣也滿是傷痕，而右眼更是出現大片瘀青，腳上還起水泡，從頭到腳，全身是傷。

Sammy表示，蔡姓少年逃出來時，幾乎已經完全沒有移動能力，是人家把他舉在頭上過河的。她還表示，由於蔡姓少年的實際醫療需求，違反了泰國的法律，她還額外付了泰國警察15萬泰銖（約台幣13.3萬），才把事情解決。

移民署駐泰移民秘書林志偉表示，從2021年4、5月開始，移民署協助的被害人已經應該超過3、400件，蔡姓少年屬於其中比較嚴重的個案。少年自己也覺得「能逃出來算是非常幸運」，他看到同園區的中國人被毒打得很慘，因此發誓「再也不敢出來了」。

據當地媒體報導，緬甸各山頭武裝勢力林立，蔡姓男子前往的「阿波羅園區」，就連當地人都畏懼三分，裡面不少黑園區手段兇殘，更不受緬甸政府制肘，蔡姓男子這回死裡逃生，可說是相當幸運。

延伸閱讀
「擺爛咖」一週爽上3天班！他不懂這幾點　資遣都趕不走「地雷人」
美國大學生發現神秘方法　購買刮刮樂大中2億獎金
女兒託公公帶…人妻發現1改變急了　真相曝光超傻眼

ET快訊
快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了　「12月辦婚禮」對象
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵
三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

掐死祖孫3代「抱愛犬到案」！恐怖女婿夜宿拘留室　估上午移送

三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處

桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」

快訊／竹東老字號冰店大火！整排建物「全面燃燒」　消防緊急搶救

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅　5人全緩刑

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦　路過警衝入壓制

鎖匠破門「進去就有味道」！　三重滅門案母遺體仍緊抱3歲兒

三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好

掐死祖孫3代「抱愛犬到案」！恐怖女婿夜宿拘留室　估上午移送

三重滅門案破案關鍵是「鷹眼神探」！靠一隻狗狗找出兇嫌藏身處

桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」

快訊／竹東老字號冰店大火！整排建物「全面燃燒」　消防緊急搶救

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅　5人全緩刑

王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」

快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了！　「12月辦婚禮」對象身分曝光

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

直擊紅孩兒馬國賢「蹲坐路邊吃便當」　落魄大叔造型突講話超大聲

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

五一減併班效應擴大　MSC率先推出美東每大箱1萬美元鑽石級運價

唐綺陽運勢／巨蟹「金錢助你提升魅力」獅子有年輕桃花！雙子財運爆棚

大谷翔平結婚後還是睡10小時　採取二段式睡覺

「敷面膜」正確方法公開！片狀躺著效果最好　加碼新品膚質有感提升

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

社會熱門新聞

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

滅門血案！女婿疑「先殺妻再殺母親、繼子」　醫：還廢死嗎

屏東驚傳銀樓搶案！　歹徒球棒暴打老闆夫婦遭警壓制

彰化小姊妹家屬簽放棄急救　2醫院繼續拚

三重滅門案破案關鍵！鷹眼神探揪出兇嫌行蹤

三重滅門案　大女兒到分局帶走愛犬「糯米」

韓男揪團「來台洗錢」！娶妻生子還住豪宅

女大生遭媽媽男友性侵！痛訴「該做的都有做」

兒涉三重命案逃亡　母接警電話問：狗在哪

即／24歲女婿抵警局！親自抱愛犬「糯米」下車

更多熱門

相關新聞

吳釗燮：維持台海現狀至為重要　若中國威權擴張全球皆受害

吳釗燮：維持台海現狀至為重要　若中國威權擴張全球皆受害

《外交事務》（Foreign Affairs）期刊9日刊出外交部長吳釗燮的撰文，內容指出，台灣安全的價值不僅在經濟，也是地緣戰略問題。吳釗燮表示，維持台海現狀對維護美國的聯盟體系、區域平衡及禁止核武擴散至為重要，這3個關鍵支柱讓印太區域長期穩定繁榮，然而，「倘地緣戰略情勢轉變有利中國威權擴張，全世界在未來數十年都將蒙受其害」。

不是鳳梨酥！台灣伴手禮「1商品」太夯　韓國人狂買

不是鳳梨酥！台灣伴手禮「1商品」太夯　韓國人狂買

砸9.6億！德國買3套海馬斯送烏克蘭

砸9.6億！德國買3套海馬斯送烏克蘭

台日觀光逆差恐破400萬人次　學者：準閣揆要「做這件事」

台日觀光逆差恐破400萬人次　學者：準閣揆要「做這件事」

「台灣是詐騙天堂」惹議　基層警曝2事

「台灣是詐騙天堂」惹議　基層警曝2事

關鍵字：

詐騙緬甸黑園區逃亡台灣

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

三重3死豪宅成凶宅　房東損失曝光

第一眼看到魚還是貓？超準心測

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面