快訊／傳進入國安會任職！林飛帆晚間回應了

▲民進黨前副祕書長林飛帆。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

民進黨前副秘書長林飛帆傳出任國安會諮詢委員或副秘書長，林飛帆今天晚間表示，此為總統人事任命權，以新任總統團隊公布為主。

總統當選人賴清德日前公布第6波新內閣與國安人事，外交部長吳釗燮回任國安會秘書長，總統府秘書長林佳龍接外交部長，國安會秘書長顧立雄轉任國防部長。

對於媒體報導將進入國安會任職，職位是副秘書長或諮詢委員，林飛帆晚間表示，以新任總統團隊公布為主，他沒有什麼其他回應。

民進黨立委賴瑞隆指出，林飛帆了解國際關係、國際局勢及台灣國家安全，也知道政黨運作與國內政經局勢，由年輕專業新世代出任國安會，是適切人選。

民進黨立委許智傑分析，外交國安議題需要跨國合作，林飛帆擔任黨副秘書長期間具備國際交流經驗，面對瞬息萬變、資訊快速流通的認知戰，更需要納入新生代，加入不同世代觀點，並培育國家人才。

知情人士指出，林飛帆任民進黨副秘書長時，負責國際事務、中國政策、政策協調與議題整合等工作，也參與賴清德總統候選人的外交國安政見規劃工作，並與美方建立高度互信及合作，協助候選人對外溝通工作。

知情人士表示，林飛帆曾受邀參與印度「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）論壇，赴美國戰略與國際研究中心參與研究，與各大智庫均有深度交流；且318學運後，林飛帆與各國民主運動者建立深度友誼，包括香港行動者、東南亞公民社會與歐美人權工作組織等，至今仍保持高度交流與合作。