25年搬家15次　加拿大夫妻讚爆「搬到台灣」是最佳財務選擇

▲一對加拿大夫妻認為,台灣是最能存錢、對財務狀況最有利的地方。(圖/記者周宸亘攝)



記者吳美依/綜合報導

一對加拿大夫妻曾在25年內搬家15次,他們認為台灣是最能存錢、對於財務狀況最有利的地方,因為生活成本低廉,而且薪資相對較高。

《商業內幕》報導,2000年代初期,貝琪(Becky Martin)和克雷格(Craig Schmidt)住在加拿大安大略省伯靈頓(Burlington),儘管工時很長,卻仍被學生貸款「淹沒」,還幾乎存不到錢,在友人推薦之下搬到台灣後,卻在短短一年內還清4萬加幣(約新台幣95萬元)債務。

貝琪原為兒少福利工作者,克雷格則是平面設計師,搬來台灣後都成為英語老師,在台灣住了2年後,於2004年決定返回加拿大,一部分是想要回歸本行,另一部分是想要跟親友團聚。

