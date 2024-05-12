25年搬家15次　加拿大夫妻讚爆「搬到台灣」是最佳財務選擇

▲一對加拿大夫妻認為，台灣是最能存錢、對財務狀況最有利的地方。（圖／記者周宸亘攝）



記者吳美依／綜合報導

一對加拿大夫妻曾在25年內搬家15次，他們認為台灣是最能存錢、對於財務狀況最有利的地方，因為生活成本低廉，而且薪資相對較高。

《商業內幕》報導，2000年代初期，貝琪（Becky Martin）和克雷格（Craig Schmidt）住在加拿大安大略省伯靈頓（Burlington），儘管工時很長，卻仍被學生貸款「淹沒」，還幾乎存不到錢，在友人推薦之下搬到台灣後，卻在短短一年內還清4萬加幣（約新台幣95萬元）債務。

貝琪原為兒少福利工作者，克雷格則是平面設計師，搬來台灣後都成為英語老師，在台灣住了2年後，於2004年決定返回加拿大，一部分是想要回歸本行，另一部分是想要跟親友團聚。

A couple who moved 15 times in 25 years says Taiwan was the best place for their finances but moving so often took a toll https://t.co/xh1DaJD84k — Business Insider (@BusinessInsider) May 11, 2024

接下來幾年，夫妻倆在加拿大過著「傳統婚姻生活」，工作順利，找到房子，還生了小孩，但這種生活卻難以維繫，因為夫妻倆財務狀況再度吃緊，甚至累積不少債務。因此，他們2009年再次搬來台灣，1年半就還清4.5萬加幣（約新台幣107萬元），這次住了7年多，才因為「爸媽上了年紀，家族裡也有一些人去世，我們決定永遠搬回加拿大。」

貝琪和克雷格根據自身研究與經驗表示，台灣是全亞洲少數符合2項要件的地方，也就是生活成本低、薪資相對較高，「日本、南韓、新加坡、中國大城市都是生活成本很高的地方，你賺得比較多，但也要付比較多（錢）。如果你決定住在菲律賓、泰國、越南、馬來西亞與印度這些令人興奮和美麗的地方……生活成本很低，但你的薪水也是。」