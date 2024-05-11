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吳釗燮：維持台海現狀至為重要　若中國威權擴張全球皆受害

▲外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）

▲外交部長吳釗燮。（圖／外交部提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

《外交事務》（Foreign Affairs）期刊9日刊出外交部長吳釗燮的撰文，內容指出，台灣安全的價值不僅在經濟，也是地緣戰略問題。吳釗燮表示，維持台海現狀對維護美國的聯盟體系、區域平衡及禁止核武擴散至為重要，這3個關鍵支柱讓印太區域長期穩定繁榮，然而，「倘地緣戰略情勢轉變有利中國威權擴張，全世界在未來數十年都將蒙受其害」。

吳釗燮接受《外交事務》（Foreign Affairs）期刊邀稿，以〈捍衛烏克蘭即是捍衛台灣：世界民主國家的命運緊密交織〉為題撰文，專文已於9日在該雜誌網站刊出。

吳釗燮提到，民主國家團結支持烏克蘭，對嚇阻威權政權冒進至為關鍵，並呼籲全球民主國家正視台海和平穩定對全球的重要性。

此外，吳釗燮指出，全球民主國家戰略利益緊密相連，面對中國持續向俄羅斯提供軍事支持，中俄兩國建立「無上限合作夥伴關係」，民主聯盟的團結合作更顯重要。

吳釗燮認為，民主國家必須維持對烏克蘭的軍事、經濟及人道援助，台灣也對美國國會日前決議持續軍援烏克蘭表示歡迎。

吳釗燮說明，正如保護烏克蘭對全球具重要意義，保衛台灣也同樣攸關世界。「台灣安全的價值不僅在經濟，也是地緣戰略問題，並直指，維持台海現狀對維護美國的聯盟體系、區域平衡及禁止核武擴散至為重要，這三個關鍵支柱讓印太區域長期穩定繁榮。」

吳釗燮強調，倘若地緣戰略情勢轉變有利中國威權擴張，全世界在未來數十年都將蒙受其害。他進一步表示，台灣持續強化自我防禦，已有明顯進展，台灣是國際社會負責任的成員，維持兩岸現狀的立場不會改變，但唯有將台海和平穩定視為國際議題，才能守護穩定現狀。

針對維護區域安全的模式，吳釗燮說，澳洲、日本和美國之間的三邊安全關係已行之有年，加上「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）及其他新興安全架構，可以為區域穩定奠立重要基石。

最後，吳釗燮呼籲國際社會採取更多作為，協助維持台海現狀，包括：合作反制中國灰色地帶脅迫、認知作戰；協助台灣融入國際經濟體系，如《台美21世紀貿易倡議》第二階段談判、《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）；共同反對北京持續錯誤詮釋聯大第2758號決議，以及增加在台海行使自由航行權等事宜。

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