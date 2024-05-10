獨／尋人啟事！47年前來台遇基隆少女　法國女感謝：她拯救了我

▲Laurence Guillain(右)，想找到1977年在基隆遇到的少女(左) 。（圖／Laurence Guillain提供）

記者劉人豪／台北報導

一名56歲的法國女子勞倫斯．吉蘭(Laurence Guillain)，在臉書社團上尋人，她想找小時候在台灣基隆遇到的少女，該名少女今年大概約60歲，勞倫斯向《ETtoday新聞雲》表示，希望能找到那位女生，告訴她自己至今從未忘記一起相處的2個月美好時光，「我想告訴她，她對我來說有多重要，就像拯救我一樣」。

勞倫斯表示，小時候跟父母在世界各地生活，在台灣住了三個月，其中一個月在台北，兩個月在基隆，1977年2月和3月左右，與分別是4歲、2歲的妹妹在基隆散步時，認識了一名約12歲到14歲的基隆少女，少女不僅照顧她們，少女的父母也熱情歡迎她們三姊妹，讓她看到了台灣美麗的公園等景色，以及體驗到了新年習俗等，擁有一段相當美好的回憶。

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勞倫斯指出，當時少女的父母懂一些英語，彼此是用一些英語和手勢交流，可惜的是，她不知道少女的名字，印象中少女應該是住在夜市附近。勞倫斯分享她自己的照片，並且貼出該名少女的照片說，相信對方只要看到照片後就可以認出她來，至今一直小心保存著該張照片。

勞倫斯說，「我想告訴她，她對我來說有多重要，就像拯救我一樣，我不知道如果她不在我身邊會發生什麼事」，希望透過尋人啟事能找到當時的少女，並且想告訴她從未忘記一起經歷過的美好時光。