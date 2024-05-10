父被騙3千萬房產！律師吐真心話「很殘酷，但事實是這樣」

▲蘆竹警分局已通知被害人出面說明釐清案情。（圖／記者沈繼昌攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近日一篇文章「台灣就是一個詐騙天堂」在網上瘋傳，作者痛訴，76歲父親因加入LINE股票群組，被騙走價值3000萬的房產，而蘆竹警方今（10）日也證實確有此案。對此，律師王至德直言，房屋應該很快就被轉手，抓到主謀的機會也微乎其微，「雖然很殘酷，但事實就是這樣。」

針對此案，臉書粉專「法老王 - 王至德律師」昨發文提到，「從描述的手法看來，這是有可能發生的，而且房屋應該很快就會被轉手，因為這樣才可以避免房子被拿回去，然後這個吳先生應該是名下沒任何其他資產的人頭，因為他是少數可能被抓到的成員或說拋棄式工具。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

王至德接著感嘆，「只有車手跟人頭帳戶的提供者抓得到，其他如主謀什麼的，抓到的機會微乎其微，就算抓到了，能拿回來的錢也是少之又少。唉...雖然很殘酷，但事實就是這樣，強烈建議如果要動用大筆金錢的，一定要找人商量，至少多一個人可以提醒你！」

▲律師建議，動用大筆金錢時，務必要找人商量。（圖／翻攝自臉書／法老王 - 王至德律師）

對此，網友們紛紛回應，「歡迎光臨台灣」、「這種事不斷在發生，很難想像身無分文，連租房的能力都沒有，年紀又很大，好可憐也很可怕」、「在台灣真的是沒有保障啊」、「詐騙集團是越來越多沒錯，不懂就不要碰，就是這麼簡單」。

另外，蘆竹警方今天表示，本案已由新北市永和警分局依單一窗口轉至蘆竹警分局南崁派出所處理，目前已通知被害人到案說明，協助釐清事件發生過程；同時，刑事警察局亦主動協助偵辦。