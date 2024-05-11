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台日觀光逆差恐破400萬人「史上新高」　學者向卓榮泰提建言

▲▼桃園機場排隊民眾。（圖／記者徐文彬攝）

▲今年1到2月出國超過267萬人次，來台旅客約123萬多人次，出國人潮依舊熱絡。桃園機場排隊民眾。（圖／記者徐文彬攝）

記者蔡亞樺／台北報導

疫後國境開放第2年，交通部觀光署立下今年來台旅客1千萬目標，並推出台灣品牌3.0版，加強行銷宣傳，據觀光署統計，去年觀光逆差約1.6倍，今年前2個月擴大到2.1倍，學者預估，今年到日本旅遊超過600萬人次，台日逆差達400萬人次創下紀錄，建議準行政院長卓榮泰召集主持觀光振興諮詢會議。

觀光署統計，去年我國出境人次為1054萬1310人次，來台國際旅客為648.7萬人次，觀光逆差1.6倍。今年1、2月出國分別是138萬9474人次及128萬1751人次，來台旅客1月64萬8348人、2月58萬9961人次，出入境呈現兩樣情。

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觀光署表示，台灣觀光品牌3.0版訴求台灣為優質旅遊目的地，傳遞給國際旅客「台灣四季都是觀光季」的訊息，將推動「入境觀光振興計畫」，優先鞏固日韓、新馬泰越菲等主力客源市場，深耕歐美長線，並布局拓展印尼與印度等高潛力市場，今年目標1000萬旅客，帶動觀光產業早日恢復疫前榮景。

▲▼金門機場 。（圖／記者林名揚攝）

▲今年1到2月出國人數超過267萬。（示意圖／記者林名揚攝）

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰指出，今年2月台灣出境恢復率94.5％，入境恢復率僅67.8％，最大因素在於中國跟日本，目前大陸開放138個國家及港澳2個地區旅遊，偏偏沒開放到台灣，因此減少20％，而日幣貶值、日本國內經濟因素，日本入境也減少10％。

黃正聰更指出，今年預估出國到日本旅遊超過600萬人次，但來台日本觀光客可能不及200萬人次，400萬人次觀光逆差恐刷新歷史紀錄，今年出境人數預估達到1800萬人次，有望超越疫情前的1710萬人次，但今年入境若只有900萬人次，出入境差距幅度就有1倍。

▲▼2024年2月出入境旅客人次和恢復率統計。（圖／黃正聰）

▲2024年2月出入境旅客人次和恢復率統計。（圖／黃正聰提供）

黃正聰建議，對大陸善意多一點，東南亞有人口紅利是成長市場，並可籌辦超大型會展活動，最重要卓榮泰親自主持行政院觀光振興諮詢會議，透過跨部會、公私部門協力推展觀光，例如越南沒有免簽，如果放寬可以吸引更多越南觀光客，要達到來台旅客1千萬目標，無法單靠觀光署。

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