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漢來日月行館徵才！語言津貼每月最高9千　挑戰全台最高房價

▲漢來日月行館首度祭出人才招募三箭，5月20日擴大招募。（圖／漢來飯店事業群提供）

▲漢來日月行館首度祭出人才招募三箭，5月20日擴大招募。（圖／漢來飯店事業群提供）

記者許宥孺／高雄報導

漢來飯店事業群拿下日月潭日月行館40年經營權，搶進日月潭高端渡假飯店市場，斥資11億元改裝的「漢來日月行館」預計今年中正式開幕，且房價要挑戰全台最高，平均房價2萬5000元。業者20日將在台中舉辦實體徵才，預計招募百名生力軍，語言津貼每月最高9000元。

漢來飯店事業群針對漢來日月行館首度規畫三大薪資福利計畫，包括漢來大手筆斥資購置媲美星級飯店、魚池鄉中心的8層樓飯店，設立「漢來會館」作為員工專屬宿舍，每日安排飯店到宿舍定時往返交通車與膳食供應，初期考量員工工作辛勞，不收取任何住宿管理費用。

▲漢來大手筆購置媲美星級飯店的「漢來會館」做為員工專屬宿舍。（圖／漢來飯店事業群提供）

▲漢來大手筆購置媲美星級飯店的「漢來會館」做為員工專屬宿舍。（圖／漢來飯店事業群提供）

為迎接來自全球各國旅客，漢來飯店事業群指出，凡通過語言檢定與符合標準同仁，不論英、日、韓文都可依據分級提供每月津貼，最高每月額外領取9000元語言津貼，提升薪資競爭力；此外，考量中部區域生活水平，也額外加碼優於業界的生活津貼。

▲漢來日月行館首度祭出人才招募三箭，5月20日擴大招募。（圖／漢來飯店事業群提供）

▲漢來日月行館招募人才，祭出語言津貼最高9000元。（圖／漢來飯店事業群提供）

漢來日月行館預計今年7月開幕，漢來日月行館副總兼駐店經理婁中愷表示，觀察到去年起國際旅客已開始復甦回流，日月潭作為台灣最具指標的地標景點，絕對會成為國際旅客造訪台灣的必到之處，這次漢來擴大規模，5月20日上午10點至下午4點半，將於台中日月千禧酒店舉辦實體招募活動，釋出客務部、房務部、休閒中心、工程部、中西餐內外場等各職務、逾百名中階主管及員工職缺。

漢來飯店事業群總經理林子寬先前曾發豪語，「漢來日月行館」將挑戰全台最高房價，未來以平均房價2萬5000元、住房率85%為目標。

▲▼高雄日航酒店行政客房。（圖／業者提供）

▲▼高雄日航酒店。（圖／業者提供）

▲▼高雄日航酒店咖啡廳。（圖／業者提供）

另一方面，大倉日航酒店管理集團旗下的「高雄日航酒店」也預計要在今年底開幕，為南台灣首間國際日系酒店。業者宣布，5月17日將於高雄勞工公園舉辦大型徵才，現場釋出150個職缺，包括行銷業務部、客房部、餐飲部與管理部。

為鼓勵英日語專才加入，日航酒店也推出完善語言津貼。日本語能力試驗（JLPT）N1合格，或多益英語測（TOEIC）850分以上，提供兩年間每月2000元語言津貼；日本語能力試驗（JLPT）N2合格，或多益英語測驗（TOEIC）750分以上，提供兩年間每月1000元語言津貼。

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