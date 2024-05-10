高雄男大生性侵學妹！挨告嘴秋狂嗆：破麻、肉便器　要進去蹲了

▲高雄一名男大生性侵學妹，挨告後雖寫道歉信、和解書，但又對學妹口出惡言，法官不給予緩刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名男大學生不顧當時正在交往學妹的感受，硬上對方挨告，沒想到他竟痛罵對方「破麻」、「肉便器」等汙言穢語，還在大庭廣眾之下抓女友的屁股。一審法官判男大生1年10月有期徒刑，9日二審判決結果出爐。

判決書指出，男大生與學妹在2019年下半年成為男女朋友，2019年12月某日凌晨，男大生要求女友留宿在他的宿舍內，沒想到他竟趁此機會扒掉女友內褲，雙手強壓女友雙手企圖性侵，所幸女友奮力掙扎，這才沒有得逞。

男大生2020年7月間與女友外出旅遊投宿民宿，凌晨他見女友熟睡，竟指侵對方，氣得女友分手並報警處理。高雄地方法院勘驗男大生的悔過書、道歉信、通訊軟體對話紀錄、電話通聯記錄等，以及校園性侵害性騷擾調查報告書後，認為他犯行明確，實屬不該。

雖然雙方已達成和解，但事後因男大生對女友口出惡言，用「破麻」、「別人的toy」、「室內樂的肉便器」等詞稱呼她，稱「就算妳讓3個不認識的男性輪流瘋狂內射，然後還被錄影丟到網路上」、「我就負責把妳的洞戳大給別人X」，甚至還在公眾場合襲臀等行為，讓女友氣炸。她向法院表示，「我看不出對方是真心道歉」、「我未原諒對方，不希望男大生可以緩刑」。

一審最後依照強制性交未遂罪，判男大生有期徒刑1年6月；又犯乘機性交罪，處有期徒刑1年6月。應執行有期徒刑1年10月。男大生不服判決結果決定上訴，高雄高分院審理後，9日強制性交未遂罪改判1年4月，其餘上訴駁回，應執行有期徒刑1年9月，全案仍可上訴。