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母親節前溫馨面試有愛相伴　雲林退休婦女重獲工作機會

▲虎尾就業中心與雲林縣銀髮人才服務據點舉辦「薪馨相印銀向好薪」青銀世代聯合徵才活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾就業中心與雲林縣銀髮人才服務據點舉辦「薪馨相印銀向好薪」青銀世代聯合徵才活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心與雲林縣銀髮人才服務據點昨（9）日舉辦「薪馨相印銀向好薪」青銀世代聯合徵才活動，攜手為在地青年、中高齡及婦女朋友創造友善就業機會，11家企業到場招募，合計釋出167個職缺，其中可以配合多數職業婦女的部分工時職缺計有52個，吸引求職民眾面試。

58歲的黃小姐原已退出職場，賦閒在家休息多年時間，由於感到自己的生活圈日漸縮小，擔心自己就這麼跟社會脫節，在家人的鼓勵下興起重返職場的念頭，活動這天女兒也陪同一起來面試，順利錄取門市人員一職，開心表示「這是我送給自己最好的母親節禮物」。

▲虎尾就業中心與雲林縣銀髮人才服務據點舉辦「薪馨相印銀向好薪」青銀世代聯合徵才活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾就業中心與雲林縣銀髮人才服務據點舉辦「薪馨相印銀向好薪」青銀世代聯合徵才活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
雲林縣政府勞動暨青年事務發展處表示，雲林縣銀髮人才服務據點成立至今2年時間，開心能有機會與虎尾就業中心合作，一起為求職朋友創造出更優質的就業機會，為了讓求職朋友在求職過程對於自己的勞動權益有更廣泛的認識，也在活動中敦聘熟捻勞動法令專業律師，提供勞動權益諮詢服務，解決勞工法律疑惑。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心廖家偉主任也提到，為了增加中高齡及婦女朋友就業機會，邀請參與招募的廠商多加運用「婦女再就業計畫」及「壯世代就業促進獎勵」來開出友善職缺，針對因家庭因素退出職場180日以上婦女，推出「雇主工時調整獎勵」及「再就業獎勵」等措施。

雇主進用符合條件的婦女朋友就業，最高可領3萬6000元獎勵金、婦女經就業中心推介就業，最高亦可領取3萬元獎勵金；另針對55歲以上或45歲以上依法退休者推出的「壯世代就業促進獎勵」，符合條件的待業者只要經就業中心推介全時工作並穩定就業滿90日，即可領取3萬元獎勵金，合計最高可領6萬元；雇主若為為壯世代民眾提供新職缺，並僱用符合計畫資格的對象，僱用每人最高也可獲3.6萬元職場支持輔導費、每年最高補助30萬元，歡迎有興趣加入友善職場行列的企業，多多洽詢各地就業中心。

▲虎尾就業中心與雲林縣銀髮人才服務據點舉辦「薪馨相印銀向好薪」青銀世代聯合徵才活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲黃小姐由女兒陪同一起來面試，順利錄取門市人員一職，開心表示「這是我送給自己最好的母親節禮物」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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