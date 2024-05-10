國家代表隊教練伸狼爪10年！女選手遭摸腰揉胸　社會局回應了

▲高雄爆代表隊教練「伸狼爪10年」，女球員遭摸腰、揉胸崩潰。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

體壇又傳「＃MeToo」風波！民進黨高雄市議員鄭孟洳接獲4名國家代表隊女選手陳情，指出多年前遭教練摸腰、揉胸，至今仍有陰影，據了解，至少有10名選手受害，而該名教練今年還獲選拔，擔任某縣市帶隊教練。社會局表示，此案曾於108年接獲通報訪視，不過家長不願提出申訴，如今學生已成年，依法得於成年後3年內提出申訴，市府將依據被害人意願重啟調查。

高雄市社會局表示，關於此案，108年10月曾受理通報後訪視，告知受害人性騷擾申訴相關權益，不過學生家長不願意提申訴，但因孩子表達不舒服，後續校方提供諮商，社會局提供被害人6次諮商服務。

社會局指出，依112年8月16日修正公布的性騷擾防治法，事件發生時被害人未成年，得於成年後3年內提出申訴，此案將依被害人意願受理申訴後重啟調查。

▲民進黨高雄市議員鄭孟洳接獲女選手陳情。（圖／記者賴文萱翻攝）

事件起因為，鄭孟洳今陪同女選手召開記者會，鄭孟洳表示，高雄知名曲棍球隊教練，於數年前趁與受害人單獨相處時，借教學名義，或開玩笑方式為藉口，對女性球員有撫摸腰側、胸側，甚至揉捏胸部等肢體性騷擾行為，並以「退隊」威脅該受害人不可以向家長告狀，受害人都是在國、高中時期遭受騷擾。

鄭孟洳轉述，其中一名受害人向她陳情時表示，除了自己之外，還有多名女性球員曾經受害，按照其受害時間排序推測，該名教練進行性騷擾行為已長達十多年。

鄭孟洳表示，另有3名受害人雖未出席，但提供錄音檔，最早的有103、104年的案例，108年也有社會局接獲該女性球員遭性騷擾通報的文件記錄，但時至今日，這名教練卻仍然在進行教學工作，甚至多次擔任縣市代表隊、國家代表隊的教練，今年又再次於選拔時，獲得了全民運某縣市代表隊的教練資格。

▲社會局2019年曾接獲通報。（圖／記者賴文萱翻攝）

現年24歲的受害人A透過音檔表示，當時她才12、13歲，教練會單獨找她到沒有人看到的地方，有時候拍拍肩膀，「有時候講話講一講，他就會順勢開開玩笑說：『欸，你有點變胖囉！』就會捏我的肚子，就是我側邊的腰肉，我就會閃開。講一講之後，他就會摸到我的側胸附近，就在那個範圍來回摸。」

鄭孟洳議員表示，多年來這些受害的女性球員為了能夠繼續打球，在遭遇該教練性騷擾時只能選擇忍氣吞聲，有些受害的女性球員甚至在退出球隊後，還要遭受其他球員家長的言語霸凌。如今該受害女性球員站出來向議員陳情，卻傳聞有協會試圖替該教練壓下案件，這件事情實在令人無法容忍，長達十多年的權勢性騷擾，因為大人們的不作為，讓這些孩子們飽受心理壓力。