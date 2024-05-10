星國人夫戀上夜店女經理　愛巢中遭刺胸亡！小三：是誤殺

記者黃翊婷／綜合報導

新加坡林姓男子（56歲）與當地夜店李姓女經理（37歲）有婚外情關係，他不僅幫忙租屋，還會給女方錢養孩子，然而，本月8日他卻被發現胸口中刀，倒臥在女方租屋處，送醫急救宣告不治。李女被逮之後，強調是誤殺，自己沒有謀殺男友的意思，案件將在5月16日展開審理。

▲李女否認謀殺男友。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

綜合《海峽時報》、《中國報》報導，李女來自中國四川，5年前前往新加坡工作，孩子出生之後積極減肥，同時做一些代購的小生意維持生活開銷，後來成為當地夜店的女經理，並與已婚的林男交往。

知情人士聲稱，林男與李女關係十分親密，他不僅幫女方租屋，還會給錢養孩子，有時候也會在女方家中留宿，過去有人多次見到他們一起外出用餐，傳聞每個月他在女方身上花費高達數萬元，「他對這個女的很好，很疼她。」

沒想到林男5月8日凌晨1時許被發現倒臥在李女家中，警方獲報趕抵現場時，他胸口中刀，已經呈現昏迷狀態，送醫急救仍宣告不治；李女則當場被逮捕。

李女被逮之後堅稱是誤殺，她沒有想要殺死男友的意思，也沒有謀殺的意思。這起案件將在5月16日展開審理，若謀殺罪名成立，李女恐怕將面臨死刑。