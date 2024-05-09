效仿熊貓外交　馬來西亞欲贈送「紅毛猩猩」答謝貿易夥伴國

▲馬來西亞傳出考慮推動「猩猩外交」新政策。（圖／達志／美聯社）



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近日，馬來西亞傳出考慮效法中國的「熊貓外交」模式，推動「猩猩外交」新政策，目的是在加強與棕油貿易國家之間的關係。

據馬來西亞《星洲日報》報導，馬來西亞種植及原產業部長加尼（Johari Abdul Ghani）表示，馬來西亞希望釋出與中國「熊貓外交」同等的善意，將瀕臨滅絕的婆羅洲猩猩贈送給棕櫚油貿易夥伴國，這項外交策略會向主要進口國家如歐盟、印度和中國贈送人猿，以促進雙邊關係。

加尼加尼7日出席大馬棕油綠色保育基金會的生物多樣性論壇，會後在社群平台「X」上發文表示，透過推動「猩猩外交」，馬來西亞可以向國際社會展示大馬長期以來致力於「生物多樣性」的保育工作成果。

他同時指出，全球許多貿易夥伴日益擔憂農產品對氣候的影響，他呼籲大型油棕公司與非政府組織合作，共同照顧、保護並提高全球合作夥伴對馬來西亞重要野生動物的理解與認識，並且提供技術專業知識。

棲息在馬來西亞的紅毛猩猩，正式名稱為婆羅洲猩猩（Pongo pygmaeus），原生於婆羅洲，一般野生婆羅洲猩猩的壽命可以達35－40歲；飼養的可以活到60歲。婆羅洲猩猩是現存最大的樹棲動物，具有獨特的身體形狀，手臂非常長，最長可達1.5米。牠的皮膚灰白，毛髮紅色粗糙蓬鬆。雄性有被稱為凸緣的肥大的臉頰墊以及下垂的喉囊。

現存的婆羅洲猩猩，數量約有45000頭。由於森林砍伐、棕櫚油種植園和狩獵，使其生存面臨嚴重威脅。幼猩猩亦會被捕捉為寵物，而其母親往往會被殺。紅毛猩猩已屬極度瀕危－－根據國際自然保護聯盟 (IUCN) 的紅色名錄，即已達瀕危的最高級別，表示牠們已處於滅絕邊緣。

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