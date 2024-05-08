騙文盲父辦貸款！女「強佔爸爸4棟房」　90歲翁鬧上法院

▲林慧芬瞞著父親將自己列為房產共同持有人，還阻止父親賣房，導致父女2人對簿公堂。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

新加坡90歲老商人林金敦最近與54歲的小女兒林慧芬為了財產分配事宜對簿公堂，原來這名女兒在協助父親購買房產時，居然未告知文盲父親就將自己列為聯名業主，打算在父親過世後繼承遺產，還阻止父親賣出房產，氣得父親將女兒告上法院。

據《聯合早報》報導，林金敦自16歲開始工作起，因目不識丁、只會說福建話，只能從事苦力、廚師等工作。幾年後，他與弟弟一起經營建築和倉儲業務，並在1993年接手了Evan Lim Industrial／Warehouse Development公司。

他將所有子女任命為公司董事，讓他們持有公司股份，但擁有大學文憑的林慧芬是唯一在父親公司工作的子女。林慧芬是林金敦的私人助理，因此林金敦在2004年至2018年間，要求女兒分別以新幣105萬元（約新台幣2508萬元）、新幣125萬元（約新台幣2986萬元）、新幣400萬元（約新台幣9555萬元），以及新幣530萬元（約新台幣1.26億元）購買了4個房地產。

豈料，林慧芬卻以父親年事已高、銀行貸款不易通過為由，說服林金敦使用2人的名字申請銀行貸款，背地裡卻偷偷將自己註冊為聯名業主，計劃在父親去世後繼承這些房地產。然而，林金敦卻在今年突然決定出售這些房地產，打破了林慧芬的計劃，於是她便以自己是聯名業主的名義，拒絕讓父親賣掉房產。

林金敦氣急敗壞，表示他並不曉得女兒偷偷將自己也列為共同持有人，氣得將女兒一狀告上法庭，而法官朱漢德也於今年4月開始審理此案，並於5月6日發布書面裁決。

朱漢德表示，當初購買房地產時，所需的款項都是由林金敦支付，即使部分款項來自父女2人的聯名戶口，但林慧芬並無證據顯示她曾將錢存入銀行，或使用過這個戶口，於是決定判處林金敦勝訴。