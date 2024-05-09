嬰屍「口鼻塞衛生紙」！　泰19歲小媽媽來回公廁3次殺骨肉

▲19歲小媽媽公廁產子後，將衛生紙塞入嬰兒口鼻使其窒息。（圖／Bright TV，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一間公廁發現一具嬰屍，然而震驚的是，死亡的嬰兒無明顯外傷、器官完整，臍帶也還未剝落，但是嘴巴與鼻子都被衛生紙塞住，並被塞進垃圾桶內。根據警方初步判斷，男嬰的死亡時間應該已經8至10小時。

根據Bright TV報導，男嬰陳屍在曼谷的一間投幣式公廁的垃圾桶內，警方5日獲報後，隨即調閱監視器畫面，並鎖定一名在公廁附近賣烤雞的19歲少女。警方發現，該名少女連續進入廁所3次，前2次的時間不長，但是最後一次卻在廁所內待了1個多小時。

警方隨後擴大監視器的搜索範圍，並找到清楚拍下該名可疑少女長相的畫面，隨後詢問附近居民，發現該名烤雞女攤販涉嫌重大。少女5日上午照常出來擺攤，警方則是派員跟蹤她，最終確定畫面中的女子就是19歲的寮國籍女子Nampueng。

Nampueng表示，她和現任男友在一起沒多久，幾個月前才發現自己懷孕，但不敢告訴父母與男友。4日當天下午4時，她突然感覺肚子痛，所以連續跑進去公廁2次，而第3次進去時，產下一名男嬰。

當時她驚慌失措，不知道該怎麼辦，而男友又突然在門外叫喊，為了不讓男友發現，因此才會用衛生紙塞住嬰兒的鼻子與嘴巴，並把嬰兒塞進垃圾桶內。

Nampueng的男友是一名23歲寮國籍男子，他堅稱自己對於女友懷孕一事一無所知。他表示，Nampueng從未向他透露懷孕之事，他也沒發現對方有任何懷孕的跡象。女友體重增加後，他曾開口詢問，但是女方堅持否認自己懷孕，僅稱是吃太多發福。

警方已經遺體送交法醫相驗，目前仍在等待屍檢報告和親子鑑定的結果，以釐清男嬰的父親身分。