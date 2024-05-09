印尼男「水桶存錢法」3年存到頭期款！　扛4大桶硬幣去買房

▲工作人員和男子一起清點硬幣。（圖／TikTok／@dianajlndr，下同）



記者王佩翊／編譯

印尼東爪哇省一名男子靠著「水桶存錢法」，成功存到房子的頭期款，而他日前就帶著4桶的硬幣到售屋中心下訂房子，現場更出動了多名員工一枚一枚數，才成功清點完成。

根據建商高級主管（@dianajlndr）在TikTok上分享的影片，印尼這名男子Pak Imam是一名小販，而他為了買下夢想中的房子，每天都會將身上剩下的零錢存進水桶中，就這樣堅持了整整3年，終於成功達成自己的目標。

從影片中可以看到他開車並扛著4桶硬幣到售屋中心，而現場工作人員則是拿出工具將水桶一個一個割開，倒出硬幣後，開始清點。

經過眾人的努力，確定男子拿來的硬幣金額為4598萬印尼盾（約新台幣9.2萬元）。他更開心地與現場工作人員合照，紀念這特別的一天。