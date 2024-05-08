TikTok正式提出訴訟　要求阻止美國「禁用法案」

▲拜登上月簽署法案，要求字節跳動將TikTok出售給一家非中國實體。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）上月簽署法案，要求TikTok的中國母公司字節跳動（ByteDance）須於270天內出售其在美國的資產，否則將面臨全國禁令。TikTok則在7日正式提起訴訟，強調禁令違反了美國憲法的多項條款，包括侵犯了第一修正案保障的言論自由。

綜合外媒報導，拜登4月24日簽署法案，要求字節跳動在2025年1月19日之前，將TikTok出售給一家非中國實體，否則TikTok可能會禁止在美國應用程式商店上架。

TikTok與字節跳動7日向美國哥倫比亞特區巡迴上訴法院提起訴訟，並在請願書中指出，拜登簽署的法案違憲，扼殺了美國人的言論自由，阻止他們取得合法訊息。

此法令在兩黨的高度共識下迅速通過，並在短短幾周內獲得國會的批准。美方指控TikTok已成為北京政府操縱美國輿論、進行間諜活動的工具，TikTok和字節跳動則堅決否認。

TikTok和字節跳動在請願書中指出，美國政府採取了前所未有的措施，禁止這款短影音程式是在違憲的情況下行使國會權力，「國會有史以來第一次頒布了一項法律，在全國範圍內永久禁止一個特定的言論平台，禁止每個美國人參與一個在全球擁有超過10億人口的獨特線上社區。」

TikTok明確表示，北京政府不可能允許將TikTok的關鍵運算法則出售給海外公司，因此，出售案實質上無法進行。此外，TikTok的美國用戶也可能會提出訴訟，以阻止禁用法案的實施。