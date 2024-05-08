蓋洛普調查：全球81國更認同美國　「這國」最挺中國

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蓋洛普調查：全球81國更認同美國　俄羅斯最挺中國

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲全球133個國家中，有81國更偏向美國，而52國則更青睞中國。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

民調機構蓋洛普（Gallup）最新公布的全球領導力調查結果顯示，在1對1的情況下，全球133個國家中，有81國更偏向美國，而52國則更青睞中國。科索沃是最支持美國的國家，其「相對淨支持率分數」達到154分；俄羅斯則是最支持中國的國家，其「相對淨支持率分數」為-132分。

蓋洛普2023年針對全球133國對於美中的「相對淨支持率分數」（relative net approval score）進行調查，以「相對淨支持率分數」為統計方法，該分數範圍為-200至200，200分代表完全認同美國，-200分則表示全面支持中國，0分意味著美中兩國得到的支持程度相等。

其中，科索沃是最支持美國的國家，其「相對淨支持率分數」達到154分，反映出該國對美國的強烈認同。相對地，俄羅斯則是最支持中國的國家，其「相對淨支持率分數」為-132分，展現出對中國的強力支持。

此次調查中，台灣被認定為與美國「強結盟」的國家，其「相對淨支持率分數」為55分。然而，這並不完全代表台灣對美國的強烈支持，而更多的是對中國的負面評價。

其他對美國持較高認同度的國家包括以色列、波蘭、烏克蘭、越南和菲律賓等。至於對中國領導力最為認可的國家則包括伊朗、塞爾維亞及巴基斯坦等。

在亞洲地區，美國在印度、菲律賓、韓國和越南等國的影響力持續提升。中國在周邊地區的強硬行動，似乎引發了這些國家的警戒，使其更傾向於美國。

蓋洛普數據還顯示，美國在民主黨領導下，全球淨支持率似乎更高，而在共和黨領導時則相對較低。報告作者芮伊（Julie Ray）認為，中國在提升全球認同其領導力的能力上似乎有所限制，即便短期內得到某些國家的認同，大部分也只能歸入與中國「弱結盟」的類別。

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