川普又違反禁言令挨罰30萬　法官下最後通牒：再犯就進去關

美國賓州一名男子在教堂進行禮拜時,突然衝到佈道台前,試圖槍擊牧師,但在最緊張一瞬間卻因為槍械故障卡彈而未能開火。一名信徒率先上前撂倒槍手,眾人再合力將他制伏。據當地警方表示,槍手事後聲稱是「上帝要他這麼做的」(God told him to do it)。牧師則感謝上帝出手干預,讓他活了下來。