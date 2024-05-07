川普又違反禁言令挨罰30萬　法官下最後通牒：再犯就進去關

▲美國前總統川普遭法官下最後通牒，再犯禁言令就抓進去關。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

美國前總統川普日前出席「封口費案」審判，被法官抓到再次藐視法庭、第10次違反禁言令，將對他處以1000美元罰款，至今罰款已累計1萬美元（約新台幣30萬元）。法官嚴厲警告川普，如果再犯就要入獄服刑。

綜合CNN、《金融時報》報導，封口費案主審法官默欽（Juan Merchan）對川普發出最後警告，因其在網路及媒體的發言一再違反禁言令，他認為1000美元（約新台幣3萬元）的罰款對川普沒有威懾作用，如果再犯會考慮將他關進大牢。

報導指出，共和黨籍的川普上月22日受訪時表示，「陪審團選得真快，95%都是民主黨人。」根據相關法規，禁言令禁止被告公開談論潛在證人或任何法院相關人員，最高可判處30天監禁。法院裁定川普此一言論違反禁言令，不僅質疑訴訟程序的公正性和合法性，也引發陪審員及其親人的人身安全疑慮。

默欽告訴川普，「我最不想做的就是把你關進監獄。你是美國前總統，也可能是下一任總統。」、「儘管我不想實施監禁制裁......但我希望你明白，如果有必要的話，我會這樣做。」

默欽表示，由於川普是總統候選人，採取這一措施將擾亂審判程序、帶來巨大的安全挑戰，並使2024總統選舉變得更複雜，然而川普「持續、故意」違反禁言令，相當於對法治的直接攻擊。