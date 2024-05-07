　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登愛犬「司令」咬傷11特勤！川普潛在副手放話：若當選要殺牠

▲▼拜登愛犬司令（Commander）。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登愛犬「司令」至少咬傷11名特勤人員。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國南達科他州州長諾姆日前透露自己親手射殺家中的寵物犬後，又稱美國總統拜登的愛犬也應被「賜死」。白宮則強硬回擊，稱諾姆不應「挖坑給自己跳」。

法新社報導，諾姆（Kristi Noem）被視為前總統川普（Donald Trump）今年競選總統的潛在搭檔。她表示，由於拜登（Joe Biden）的愛犬「司令」（Commander）咬傷多名特勤局人員，應該落得與她的小狗同樣下場。

白宮新聞祕書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）則反駁上述說法，稱52歲的共和黨右翼寵兒諾姆才應該被關進狗屋。

尚皮耶在記者會中表示：「我們認為她昨天的發言令人不舒服，也非常荒謬。這是一個愛狗的國家，卻有領導人說要殺死狗狗。」

尚皮耶還說，諾姆「也許該停止挖坑給自己跳」。

▲▼拜登認為日本「排外心理」嚴重，才會導致經濟成長停滯不前。（圖／路透）

▲拜登的愛犬司令，2021年到白宮以後，至少咬傷11名特勤人員。（圖／路透）

據報導，現年2歲的德國牧羊犬「司令」2021年來到白宮後，因難以適應並咬傷至少11名特勤局人員，此後被送離白宮，目前與拜登的家人一起生活。

日前，諾姆在她即將出版的回憶錄中提到，在某次狩獵活動出了差錯後，她親手射殺了14個月大、「難以馴服」的寵物犬「蟋蟀」（Cricket），引發美國輿論譁然。

她還揚言，如果她在11月的總統大選後和川普一同入主白宮，她將會「讓司令去見蟋蟀」。

諾姆在哥倫比亞廣播公司（CBS）昨天播出的政論節目「面對全國」（Face the Nation）中批評，「拜登的狗已經攻擊了24名特勤局人員，到底要讓多少人遭到攻擊或受到重傷，你們才會做出決定？」

實際上，這不是諾姆新書中唯一令人震驚的故事。她還在書中宣稱自己曾與北韓領導人金正恩（King Jong Un）見面。一名發言人表示，這個「錯誤」將在今後的版本中「進行修正」。

 
ET快訊
Energy坤達越老越帥！21年前青澀照出土　她讚：吃仙丹嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓出現「最暖4月」　刷新半世紀來高溫紀錄

埃及繼續調解以哈停火　反對以色列侵入拉法

烏克蘭2安全官員洩密　協助俄羅斯密謀「暗殺澤倫斯基」

美MIT挺巴示威者奪回營地！荷蘭警方逮捕逾120人

拜登愛犬「司令」咬傷11特勤！川普潛在副手放話：若當選要殺牠

韓女出差「男同事壓身上」性侵　睡夢中被脫全裸！偷房卡手法驚悚

家中熟睡遭性侵！12歲女被收留不敢說　忍到老師發現真相才曝光

約旦國王警告拜登　不阻止以色列恐致「區域衝突」

距卸任剩不到3周！南韓國會議員「瘋狂出國考察」　遭譏是畢業旅行

瑞典不到30年搖身變「億萬富豪天堂」原因曝光　富人比例超越美國

地震！奴才急衝去抓貓　見胖橘狂嗑飯：吃飽再逃

美珠羞讚男友愛撒嬌..全場發瘋XD　曝公開戀愛好處：我太受歡迎

見棉花糖髒髒拿去洗 結果...嘩啦全沒啦:D

椿象竟在香上產卵！　網見奇景：不會燙？

女駕駛見前車閃燈不動！「怕他往後踩」預言成真

成功高中畢典天降國父遺像　壓倒背板「險砸台上畢業生」

女乘客台鐵等車佔出入口　被勸導反嗆：關你什麼事

高雄女違規右轉撞機車！騎士「遭輾頸」不治　驚悚畫面曝光

余天女婿月揮霍20萬 當車手日賺10萬 ｜20240507 ET午間新聞

台中西屯惡火奪2命！父為救女兒受困浴室亡

南韓出現「最暖4月」　刷新半世紀來高溫紀錄

埃及繼續調解以哈停火　反對以色列侵入拉法

烏克蘭2安全官員洩密　協助俄羅斯密謀「暗殺澤倫斯基」

美MIT挺巴示威者奪回營地！荷蘭警方逮捕逾120人

拜登愛犬「司令」咬傷11特勤！川普潛在副手放話：若當選要殺牠

韓女出差「男同事壓身上」性侵　睡夢中被脫全裸！偷房卡手法驚悚

家中熟睡遭性侵！12歲女被收留不敢說　忍到老師發現真相才曝光

約旦國王警告拜登　不阻止以色列恐致「區域衝突」

距卸任剩不到3周！南韓國會議員「瘋狂出國考察」　遭譏是畢業旅行

瑞典不到30年搖身變「億萬富豪天堂」原因曝光　富人比例超越美國

國人赴東南亞旅遊越南拿下冠軍　泰國延長免簽力拼重新奪冠

台大周邊有「六大毒蛇之一」現蹤！內行曝可能原因：已放生

抽中有望賺1.85萬元　麗豐-KY、錸寶開放申購

南韓出現「最暖4月」　刷新半世紀來高溫紀錄

埃及繼續調解以哈停火　反對以色列侵入拉法

快訊／花蓮凌晨01:21規模4.2「極淺層地震」　最大震度4級

陳佩琪自嘲「能力不符衛生局要求」提早退休　聯醫：尊重個人規劃

一家七口深夜遇惡火「媽媽成焦屍」！5歲兒命危　3歲童失聯搜救中

林柏宏誇大元「男生會被吸引」　《愛的噩夢》項婕如憂拆「怪胎CP」

烏克蘭2安全官員洩密　協助俄羅斯密謀「暗殺澤倫斯基」

吃石頭火鍋爆香「噴火」　火比人高全桌客驚嚇奔逃

國際熱門新聞

27歲女屋主陳屍上億豪宅　疑遭誘殺

91公分鋼條從下體插入頂到肺　他奇蹟存活

韓女出差睡夢中遭「男同事壓身上」性侵

加薩孕媽剖腹救下他　寶寶6個月後空襲亡

法國名畫遭噴MeToo　藝術家：想挑戰藝術史

女喝醉醒來驚覺全裸　噁男同事闖入性侵

美MIT挺巴示威者奪回營地　荷警逮逾120人

下體被球擊中　11歲男童痛苦倒地「突然死亡」

從公務員轉戰AV！高材生美女：只給男友看太可惜

川普潛在副手諾姆稱　若當選要殺拜登愛犬

新娘遭伴郎性侵　他被判鞭刑6下

烏2安全官洩密　配合俄暗殺澤倫斯基

北韓2名少女慘遭「公開槍決」　民眾驚呆

交易商墜地址中毒騙局　21億比特幣飛了

更多熱門

相關新聞

約旦國王警告　進攻拉法恐致區域衝突

約旦國王警告　進攻拉法恐致區域衝突

以色列軍方正式對加薩走廊南部關卡城市拉法（Rafah）發動攻擊，並於7日宣布占領掌控加薩拉法過境點。約旦國王阿布杜拉二世警告，以色列進攻拉法恐將導致地區衝突蔓延，敦促國際社會採取緊急行動。

川普又違反禁言令　法官：再犯就進去關

川普又違反禁言令　法官：再犯就進去關

教堂槍擊突卡彈！牧師幸運活命　槍手被逮

教堂槍擊突卡彈！牧師幸運活命　槍手被逮

員工涉偽造波音787檢測紀錄　美FAA徹查

員工涉偽造波音787檢測紀錄　美FAA徹查

好市多會員卡借給陸客　華裔男被當詐欺犯

好市多會員卡借給陸客　華裔男被當詐欺犯

關鍵字：

拜登司令特勤人員美國總統大選諾姆川普北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

百想／宋仲基、宋慧喬離婚5年破天荒同台　他待到最後頒獎零交流

台女優Tiny 「2部日本AV」確定泡湯

拒絕導盲犬入內用餐　起家雞道歉

榔頭敲死退休師還性侵　惡男更四審逃死刑

爸、哥、男友「都做這1行」全劈腿　女抓包震驚：神準

勿驚慌！「災防告警訊息」8日下午全台測試

蘋果新iPad Pro　史上最薄3萬4900起

Joeman挨酸穿搭像8+9！　15字直球反擊：我開心就好

Energy坤達越老越帥！　青澀照出土她讚：吃仙丹嗎？

27歲女屋主陳屍上億豪宅　疑遭誘殺

中國用語「內卷」台灣怎說？一票人被難倒

即／國1楠梓段火燒車　小客車駕駛燒成焦屍

桃園某校女高中生遭巴掌+剪頭髮霸凌　校方回應了

買房隔兩天！同社區「大4坪房+全屋冷氣」價格驚呆他

惡狼性侵殺退休女師　逃死原因曝光

更多

最夯影音

更多

地震！奴才急衝去抓貓　見胖橘狂嗑飯：吃飽再逃

美珠羞讚男友愛撒嬌..全場發瘋XD　曝公開戀愛好處：我太受歡迎

見棉花糖髒髒拿去洗 結果...嘩啦全沒啦:D

椿象竟在香上產卵！　網見奇景：不會燙？

女駕駛見前車閃燈不動！「怕他往後踩」預言成真

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面