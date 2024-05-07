拜登愛犬「司令」咬傷11特勤！川普潛在副手放話：若當選要殺牠

▲拜登愛犬「司令」至少咬傷11名特勤人員。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國南達科他州州長諾姆日前透露自己親手射殺家中的寵物犬後，又稱美國總統拜登的愛犬也應被「賜死」。白宮則強硬回擊，稱諾姆不應「挖坑給自己跳」。

法新社報導，諾姆（Kristi Noem）被視為前總統川普（Donald Trump）今年競選總統的潛在搭檔。她表示，由於拜登（Joe Biden）的愛犬「司令」（Commander）咬傷多名特勤局人員，應該落得與她的小狗同樣下場。

白宮新聞祕書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）則反駁上述說法，稱52歲的共和黨右翼寵兒諾姆才應該被關進狗屋。

尚皮耶在記者會中表示：「我們認為她昨天的發言令人不舒服，也非常荒謬。這是一個愛狗的國家，卻有領導人說要殺死狗狗。」

尚皮耶還說，諾姆「也許該停止挖坑給自己跳」。

▲拜登的愛犬司令，2021年到白宮以後，至少咬傷11名特勤人員。（圖／路透）



據報導，現年2歲的德國牧羊犬「司令」2021年來到白宮後，因難以適應並咬傷至少11名特勤局人員，此後被送離白宮，目前與拜登的家人一起生活。

日前，諾姆在她即將出版的回憶錄中提到，在某次狩獵活動出了差錯後，她親手射殺了14個月大、「難以馴服」的寵物犬「蟋蟀」（Cricket），引發美國輿論譁然。

她還揚言，如果她在11月的總統大選後和川普一同入主白宮，她將會「讓司令去見蟋蟀」。

諾姆在哥倫比亞廣播公司（CBS）昨天播出的政論節目「面對全國」（Face the Nation）中批評，「拜登的狗已經攻擊了24名特勤局人員，到底要讓多少人遭到攻擊或受到重傷，你們才會做出決定？」



實際上，這不是諾姆新書中唯一令人震驚的故事。她還在書中宣稱自己曾與北韓領導人金正恩（King Jong Un）見面。一名發言人表示，這個「錯誤」將在今後的版本中「進行修正」。