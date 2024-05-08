強硬譴責校園反猶太主義　拜登：美國不是無法無天的國家

▲拜登強硬表示美國不是無法無天的國家，校園不容許反猶太主義存在。（圖／路透）



文／中央社記者張欣瑜舊金山7日專電

美國總統拜登7日譴責「反猶太主義」，他提醒以哈戰爭爆發，是巴勒斯坦組織哈瑪斯引發這起恐怖事件，並措辭強硬表示美國不是無法無天的國家，校園不容許反猶太主義存在。

以哈戰爭爆發7個月，美國大學和學院最近掀起全國性示威，挺巴勒斯坦學生抗議以色列攻擊加薩，校園暴力衝突升溫。

拜登（Joe Biden）7日在一場大屠殺紀念儀式上發表談話，提及二戰期間600萬猶太人遭納粹屠殺的歷史，表示那是「人類歷史上最黑暗的篇章之一」，美國致力汲取教訓、不要忘記歷史。

「這種仇恨仍深深存在於世上許多人心中」，拜登提醒，去年10月7日哈瑪斯先對以色列發動攻擊，「是哈瑪斯殘暴對待以色列人、是哈瑪斯劫持並持續扣押人質」，並譴責哈瑪斯使用性暴力折磨猶太人，這是絕對卑鄙的，必須停止。

▲哥倫比亞大學挺巴勒斯坦示威。（圖／路透）



他指出，美國和世界的反猶太主義「猛烈高漲」，社群媒體上惡意宣傳，大學校園裡，猶太學生遭到騷擾和攻擊，反猶太布條標語寫著消滅以色列。

針對最近蔓延全美校園的挺巴勒斯坦示威，他進一步表示，美國任何校園、任何地方都不容許反猶太主義、仇恨言論、或是任何形式的暴力威脅存在。他並再次重申，「暴力攻擊、破壞財產不是和平的抗議。是違法的」。

拜登更措辭強烈表示，「我們不是個無法無天的國家，我們是一個公民社會」。

美國校園挺巴勒斯坦示威持續延燒，成為政治角力戰場。原本立場寬容的芝加哥大學7日出現變化，拜登演說前，警方進入校園拆除學生營地，數百名抗議者隨後在行政大樓外重新集結，高喊「解放巴勒斯坦」，並與警方對峙。

Now situation at the University of #Chicago pic.twitter.com/Mc1tjRMy5Q — Gaza Under Attack_???????? (@Palestine001_) May 7, 2024

據美聯社統計，自4月18日以來，全美已有2600多人在校園示威中被捕。

拜登演說同時，美國政府也宣布打擊校園及各地的反猶太主義最新措施；美國教育部民權辦公室7日向大學發出指導信件，說明可能導致違反民權法進而遭到調查的反猶太主義案例。

此外，美國國土安全部向校園揭示促進安全和應對威脅的資源。美國國務院打擊反猶太主義特使與科技公司會面，討論如何應對網路仇恨衝突加劇的情形。

美國今年將舉行總統大選，校園示威對拜登選情構成挑戰，許多年輕選民批評他公開支持以色列，他7日演說中並無提到以哈戰爭造成超過3萬名巴勒斯坦人死亡，再度引起阿拉伯裔美國人和巴勒斯坦人的不滿。