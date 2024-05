強硬譴責校園反猶太主義　拜登：美國不是無法無天的國家

▲拜登強硬表示美國不是無法無天的國家,校園不容許反猶太主義存在。(圖/路透)



文/中央社記者張欣瑜舊金山7日專電

美國總統拜登7日譴責「反猶太主義」,他提醒以哈戰爭爆發,是巴勒斯坦組織哈瑪斯引發這起恐怖事件,並措辭強硬表示美國不是無法無天的國家,校園不容許反猶太主義存在。

以哈戰爭爆發7個月,美國大學和學院最近掀起全國性示威,挺巴勒斯坦學生抗議以色列攻擊加薩,校園暴力衝突升溫。

拜登(Joe Biden)7日在一場大屠殺紀念儀式上發表談話,提及二戰期間600萬猶太人遭納粹屠殺的歷史,表示那是「人類歷史上最黑暗的篇章之一」,美國致力汲取教訓、不要忘記歷史。

「這種仇恨仍深深存在於世上許多人心中」,拜登提醒,去年10月7日哈瑪斯先對以色列發動攻擊,「是哈瑪斯殘暴對待以色列人、是哈瑪斯劫持並持續扣押人質」,並譴責哈瑪斯使用性暴力折磨猶太人,這是絕對卑鄙的,必須停止。

▲哥倫比亞大學挺巴勒斯坦示威。(圖/路透)



他指出,美國和世界的反猶太主義「猛烈高漲」,社群媒體上惡意宣傳,大學校園裡,猶太學生遭到騷擾和攻擊,反猶太布條標語寫著消滅以色列。

針對最近蔓延全美校園的挺巴勒斯坦示威,他進一步表示,美國任何校園、任何地方都不容許反猶太主義、仇恨言論、或是任何形式的暴力威脅存在。他並再次重申,「暴力攻擊、破壞財產不是和平的抗議。是違法的」。

拜登更措辭強烈表示,「我們不是個無法無天的國家,我們是一個公民社會」。

美國校園挺巴勒斯坦示威持續延燒,成為政治角力戰場。原本立場寬容的芝加哥大學7日出現變化,拜登演說前,警方進入校園拆除學生營地,數百名抗議者隨後在行政大樓外重新集結,高喊「解放巴勒斯坦」,並與警方對峙。

