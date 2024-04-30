《淚之女王》無法燒毀的筆記本　是愛馬仕高級單品！有錢也無法湊齊

▲韓劇《淚之女王》的記憶筆記本出自於愛馬仕。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

由男女主角金秀賢、金智媛所主演的tvN韓劇《淚之女王》本月28日播出大結局，雖然編劇不斷使用絕症、車禍、失憶等老梗，但南韓全國收視率還是衝上24.850%新高，其中觀眾最讚歎作為證據、且無法被輕易燒毀的筆記本，只不過劇組使用的筆記本大有來頭，出自於名牌愛馬仕。

自從大結局播映完畢後，南韓網路論壇與社群平台掀起討論熱潮，由金智媛飾演的女主角洪海仁儘管能夠開刀治療絕症，但卻面臨失憶風險，為此她在手術前將過往回憶寫在筆記本，未料筆記本卻遭燒掉，幸好最後在大雪紛飛中成為關鍵道具。

南韓論壇DC Inside、the qoo以及社群平台X上紛紛有眼尖的網友指出，其實這本「記憶筆記本」大有來頭，出自於法國著名奢侈品品牌愛馬仕（Hermès），是愛馬仕於2002年所推出的Ulysse筆記本，但由於採內頁與皮套分開販售，想要湊齊絕非易事。

▲金智媛在韓劇《淚之女王》經常拿昂貴的名牌包。（圖／翻攝自韓網）

愛馬仕Ulysse筆記本的內頁推出多種設計，包括經典的橫線記事本、行事曆、空白繪圖本等，能讓使用者更加靈活運用，至於皮革封套則是採用荔枝紋路小牛皮材質製作，低調且不失質感，在南韓國內的愛馬仕賣場以67萬韓元（約新台幣1萬5800元）價格販售。

根據韓媒《女性東亞》，洪海仁在劇中所提的名牌包也是驚為天人，其中包括比利時高級皮革奢侈品製造商Delvaux的Brillant MM手提包，在南韓當地以1100萬韓元（近新台幣26萬元）的價格販售。