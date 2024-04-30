　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

辣到噴火！美國哈韓少女「每周吃火雞麵」　腹部劇痛腎結石送急診

▲▼美國美妝網紅露西吃太多辣雞炒麵，最終引發腎結石而送急診。（圖／翻攝自TikTok）

▲美國美妝網紅露西吃太多辣雞炒麵，最終引發腎結石而送急診。（圖／翻攝自TikTok）

記者羅翊宬／綜合外電報導

由韓國三養食品公司所推出的泡麵品牌「火雞炒麵」在美國受到暴風式的歡迎，去年6月全球銷量更突破50億份，一名住在華盛頓州的24歲女網紅沉迷香辣口感，於是決定每周食用火雞炒麵，豈料就這樣持續6個月後，背部和腹部陸續出現疼痛，且伴隨著血尿症狀，緊急送醫後被診斷罹患腎結石。

根據韓媒《朝鮮日報》、英媒《每日郵報》，居住在美國華盛頓州的24歲女網紅露西•穆拉德（Lucy Mourad）連續6個月每周吃火雞炒麵後，開始出現腎結石等症狀，她3月14日拍攝TikTok影片向粉絲警告，若吃太多像火雞炒麵等重口味的食品，恐將引發腎臟疾病，該支影片截至目前吸引1780萬人次點閱。

穿上病患服的露西在影片中透露，自從她連續6個月每周食用火雞炒麵後，引發腎臟和膀胱出現結石症狀，導致她開始出現劇烈的痙攣，疼痛逐漸從背部轉移至腹部，且她注意到尿液竟然出現血液和微小的漂浮物質，「我懷疑是泡麵造成的，火雞炒麵......這是一個巨大的影響因素。」

露西標示出腎臟結石、吃播等關鍵字，並在影片表示，「火雞炒麵永眠吧！雖然還是無法捨去對火雞炒麵的思念，但至少我的腎臟是完全不會想再回味了。」

影片底下出現1萬2千多則網友留言，「我吃完火雞炒麵後，辣到猛灌1公升的水，才稍微覺得好一些」、「其實我算很常吃泡麵，但去年吃完火雞炒麵後，感覺到非常疼痛，吐了一整晚」、「就當我沒看過這支影片吧」、「就算我吃完也會出現相同症狀，但我還是要吃」。

美國當地泌尿科醫師舒斯特曼（David Shusterman）警告，一些口味辛辣的泡麵（韓文稱為拉麵）其實存在嚴重的健康風險，因為包著麻辣粉的粗麵條多半用熱水煮熟，其鹽分含量相當於一頓飯中每日推薦攝取量的一半，如此高的鹽量會增加腎臟形成晶體的風險，然後演變成結石，損害身體器官並引發血液中毒和感染。

舒斯特曼警告，如果腎臟出現結石或病變後未能及時治療，則腎臟感染會擴散至血液當中，成為敗血症，「因為加工食品和過頭都含有大量的鹽。這也意味，食用泡麵、冷凍食品等加工食品，可能會導致形成腎結石。」

@lucyymourad rip to buldak, ill miss you but my kidneys wont #fyp #foryou #foryoupage #kidneystones #er #buldakcarbonara #buldakramen #mukbang ♬ SeKret Valentines Day - Se’Kret
ET快訊
國1「5車連環撞」！　451萬BMW車頭、屁股全凹陷
春風有紅喔！目擊阿嬤1眼確認是本人　愛車破相他蹲地「秀秀」
快訊／「閃電列車」抵達！大雷雨再轟2縣市　警戒1小時
快訊／恐怖！中橫大量巨石崩落　道路封閉
快訊／涉性侵女大生！大學教授現身喊：司法會還我清白
快訊／雨區擴大！大雷雨轟7縣市　警戒區出爐
快訊／立院通過凍漲電價　行政院遺憾：續「執行漲價」
快訊／立院通過凍漲電價　經濟部尊重：4月電價仍依法調漲
日圓底線確定！　本周會再出手阻貶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

鹿兒島知名錢湯停業！疑男同志「蒸氣室交媾」　業者不堪人權團體騷擾

打工8年「逆襲變社長」　日本22歲正妹接手掌管上億企業

走遍197國！旅遊達人警告「這6地區」千萬別去：我差點死掉

葉門青年運動射3飛彈攻擊希臘商船　美軍擊落無人機

奪命充氣城堡！　2歲男童玩一半「遭怪風捲起」拋飛墜地慘死

韓男掐死女友「一屍兩命」扔山區！重判30年　出庭喊：真心喜歡她

史上最清晰！NASA公布馬頭星雲新影像　「馬鬃」清晰可見

悶死失智妻主張「安樂死」！93歲翁剩半年壽命　謀殺罪判關9年

辣到噴火！美國哈韓少女「每周吃火雞麵」　腹部劇痛腎結石送急診

遊韓注意！首爾明大規模集會逾3萬人上街　恐引爆交通混亂

扮金剛去影城看《哥吉拉》　店員全程憋笑淡定回應XD

「拖下車再踹人」70歲翁現身 喊冤被擋：噸位比我大怎拉

美珠爆熱戀「正在錄《玩什麼好呢》」　劉在錫虧：今天不准招惹她XD

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

Toyz寫遺書「幫我照顧另一半」　入獄堅決告超哥：我不缺他的錢

李丹妃場上秀超香辣畫面！　邊荷律嚇壞遮擋：不可以拍

李丹妃扶網看球賽險摔落　邊荷律快手抓回神救援！

樂天女神陳詩媛「認愛王齊麟」！　經紀人證實：很認真看待關係

距離捷運迴龍站100米！「仕偉第一綻」早鳥預約說明會吸引近千人到場

飼主教「寵物坐機車安全綁法」　超乖吉娃娃配合示範萌暈網❤

鹿兒島知名錢湯停業！疑男同志「蒸氣室交媾」　業者不堪人權團體騷擾

打工8年「逆襲變社長」　日本22歲正妹接手掌管上億企業

走遍197國！旅遊達人警告「這6地區」千萬別去：我差點死掉

葉門青年運動射3飛彈攻擊希臘商船　美軍擊落無人機

奪命充氣城堡！　2歲男童玩一半「遭怪風捲起」拋飛墜地慘死

韓男掐死女友「一屍兩命」扔山區！重判30年　出庭喊：真心喜歡她

史上最清晰！NASA公布馬頭星雲新影像　「馬鬃」清晰可見

悶死失智妻主張「安樂死」！93歲翁剩半年壽命　謀殺罪判關9年

辣到噴火！美國哈韓少女「每周吃火雞麵」　腹部劇痛腎結石送急診

遊韓注意！首爾明大規模集會逾3萬人上街　恐引爆交通混亂

柯震東、吳慷仁、巫建和全集結！　第46屆金穗獎來賓名單超華麗

鋒面來襲慎防強降雨　竹市災害應變中心強化三級開設

高雄校長偷拍未成年！校園緊急反針孔監測　陳其邁怒：永不錄用

表弟遭滾水燙爛胸口！　No Name替燒燙傷者發聲：不要憐憫要公平

鹿兒島知名錢湯停業！疑男同志「蒸氣室交媾」　業者不堪人權團體騷擾

早餐店80元吃到飽！老闆開口「10元剩食費or吃完」　客人怒留1星

招募優秀國際生 　2024國際產業人才教育專班菲律賓教育展馬尼拉登場

國1內壢段「5輛大小車」追撞！1人頭暈送醫　一度回堵8公里

林口長庚連7年奪「最賺錢醫院」冠軍！「股利爆發」結餘翻倍至93億

他怨智慧型手錶「續航力低」超麻煩！網刷一排狂讚：很方便啊

客廳上演高清無碼「交疊69姿勢」　媽看監視器崩潰：沒一隻正常的

國際熱門新聞

富豪遺囑100年後才給遺產　結局曝光

前女友出軌…綠帽男23年後報復「睡了她女兒」

男只靠路上撿硬幣　7天搜集19萬「秒換新電視」

烏媒：美向俄盟友買81架戰機　1架不到2萬美元

抓重罪嫌犯爆槍戰　美國警察4死4傷

Nvidia員工曝很難共事　黃仁勳：說得沒錯

麥當勞薯條又葷又素　植物肉漢堡遲不推出原因曝光

18歲女在婚禮熱舞　突然「痛苦摀胸口」斃命

馬斯克2招！特斯拉股價狂漲34％　市值暴增逾1個英特爾

卡地亞標錯價想反悔　耳環42萬變426元

日本電車癡漢「隔空性侵」避責　女偶像也受害

北韓兄妹跨界訴訟　繼承南韓父4.4億元遺產

美股收高146點　台積電ADR漲0.14%

23歲女餐廳聊天　突遭槍手「近距離射殺」

更多熱門

相關新聞

遊韓注意！首爾明大規模集會逾3萬人上街

遊韓注意！首爾明大規模集會逾3萬人上街

南韓首爾警察廳30日表示，明（5月1日）是五一國際勞動節，首爾將有兩場大規模集會舉行，預料總計會有超過3萬人上街，可能引發交通混亂等情況，呼籲民眾外出選擇搭乘大眾運輸工具，使用自家車輛時要提前確認交通資訊。

31萬外國人瘋韓國醫美、整形！台灣人數創新高

31萬外國人瘋韓國醫美、整形！台灣人數創新高

Nvidia員工曝很難共事　黃仁勳：說得沒錯

Nvidia員工曝很難共事　黃仁勳：說得沒錯

金融時報點頭　新聞將供ChatGPT訓練模型

金融時報點頭　新聞將供ChatGPT訓練模型

抓重罪嫌犯爆槍戰　美國警察4死4傷

抓重罪嫌犯爆槍戰　美國警察4死4傷

關鍵字：

火雞炒麵韓國泡麵南韓網紅腎結石北美要聞日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

前海龍蛙兵「直播尺度無極限」實戰2小時

麻豆文衡殿「數萬隻蜜蜂」湧入！香爐內爬行留字

殷琪爆運毒！　海外快遞到陽明山豪宅被查獲

30萬追蹤網美認了當小三　經過5年跟正宮道歉

李多慧爆「正牌男友是200cm經紀人」！

Google地圖「花蓮外海出現人臉」　一票人查完驚呆！

即／玖壹壹春風台中車禍！

胡瓜被爆提4千萬贍養費　丁柔安也回應了

快訊／愛莉莎莎宣布分手！

即／台中6歲男童一早被發現無心跳　送醫搶救仍不治

富豪遺囑100年後才給遺產　結局曝光

快訊／立院表決59贊成：50反對！　通過國民黨提案「凍漲電價」

明下午變天！勞動節「雷雨彈開炸」　周五起天氣回穩　

快訊／19:43規模3.8地震　震央在台中！

6歲童叫不醒過世！感冒多日竟奪命

更多

最夯影音

更多

扮金剛去影城看《哥吉拉》　店員全程憋笑淡定回應XD

「拖下車再踹人」70歲翁現身 喊冤被擋：噸位比我大怎拉

美珠爆熱戀「正在錄《玩什麼好呢》」　劉在錫虧：今天不准招惹她XD

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

Toyz寫遺書「幫我照顧另一半」　入獄堅決告超哥：我不缺他的錢

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面