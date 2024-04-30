辣到噴火！美國哈韓少女「每周吃火雞麵」　腹部劇痛腎結石送急診

▲美國美妝網紅露西吃太多辣雞炒麵，最終引發腎結石而送急診。（圖／翻攝自TikTok）

記者羅翊宬／綜合外電報導

由韓國三養食品公司所推出的泡麵品牌「火雞炒麵」在美國受到暴風式的歡迎，去年6月全球銷量更突破50億份，一名住在華盛頓州的24歲女網紅沉迷香辣口感，於是決定每周食用火雞炒麵，豈料就這樣持續6個月後，背部和腹部陸續出現疼痛，且伴隨著血尿症狀，緊急送醫後被診斷罹患腎結石。

根據韓媒《朝鮮日報》、英媒《每日郵報》，居住在美國華盛頓州的24歲女網紅露西•穆拉德（Lucy Mourad）連續6個月每周吃火雞炒麵後，開始出現腎結石等症狀，她3月14日拍攝TikTok影片向粉絲警告，若吃太多像火雞炒麵等重口味的食品，恐將引發腎臟疾病，該支影片截至目前吸引1780萬人次點閱。

穿上病患服的露西在影片中透露，自從她連續6個月每周食用火雞炒麵後，引發腎臟和膀胱出現結石症狀，導致她開始出現劇烈的痙攣，疼痛逐漸從背部轉移至腹部，且她注意到尿液竟然出現血液和微小的漂浮物質，「我懷疑是泡麵造成的，火雞炒麵......這是一個巨大的影響因素。」

露西標示出腎臟結石、吃播等關鍵字，並在影片表示，「火雞炒麵永眠吧！雖然還是無法捨去對火雞炒麵的思念，但至少我的腎臟是完全不會想再回味了。」

影片底下出現1萬2千多則網友留言，「我吃完火雞炒麵後，辣到猛灌1公升的水，才稍微覺得好一些」、「其實我算很常吃泡麵，但去年吃完火雞炒麵後，感覺到非常疼痛，吐了一整晚」、「就當我沒看過這支影片吧」、「就算我吃完也會出現相同症狀，但我還是要吃」。

美國當地泌尿科醫師舒斯特曼（David Shusterman）警告，一些口味辛辣的泡麵（韓文稱為拉麵）其實存在嚴重的健康風險，因為包著麻辣粉的粗麵條多半用熱水煮熟，其鹽分含量相當於一頓飯中每日推薦攝取量的一半，如此高的鹽量會增加腎臟形成晶體的風險，然後演變成結石，損害身體器官並引發血液中毒和感染。

舒斯特曼警告，如果腎臟出現結石或病變後未能及時治療，則腎臟感染會擴散至血液當中，成為敗血症，「因為加工食品和過頭都含有大量的鹽。這也意味，食用泡麵、冷凍食品等加工食品，可能會導致形成腎結石。」