打工8年「逆襲變社長」　日本22歲正妹接手掌管上億企業

▲年僅22歲的諸澤莉乃將於5月出任日本餐飲企業「SkyScraper」新任社長。（圖／翻攝自SkyScraper官網）



實習記者任庭儀／編譯

日本餐飲企業「SkyScraper」（スカイスクレイパー）近日做出一項打破常規的高層改組決定，5月將由年僅22歲的諸澤莉乃擔任社長，消息一出引發當地媒體熱議。 諸澤莉乃自15歲起便在公司旗下CoCo壹番屋分店打工，總是帶著活力和笑容待客，因此受到社長青睞，親點要她接手營業額上億的公司。

據《讀賣新聞》等日媒報導，「SkyScraper」旗下擁有數十家CoCo壱番屋、拉麵大戰爭（ラーメン大戦争）等連鎖餐廳，業務範圍遍布群馬、神奈川縣。諸澤自15歲進入旗下CoCo壱番屋分店打工，短短4年便從全國員工中脫穎而出，取得只有15人擁有的「待客專家」頭銜，進而引起公司高層注意。

▲現任社長西牧大輔與諸澤莉乃。（圖／翻攝自SkyScraper官網）



現年54歲即將退休的西牧大輔表示，諸澤工作時總是保持笑容和活力，也不會在背後說別人閒話，非常值得信賴，因此有意提拔她為下任社長。2年前，諸澤收到西牧的提議，當時年僅20歲的她毫不畏懼的接下挑戰，一方面繼續兼職工作，同時學習營運和管理。

為了領導年銷售額約20億日圓、旗下45名正職和390名兼職員工的公司，諸澤在這2年期間努力研讀西牧社長推薦的書籍，以及觀看YouTube影片來累積商務禮儀、人力資源、財務管理等相關知識。即將上任社長的她，期許自己能與員工保持親密關係，打造一間沒有年齡、性別隔閡的公司。