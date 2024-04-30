失守160大關！　日財務官宣布「24小時監測」日圓動向：隨時應對

▲日本財務官宣布，將24小時對日圓動向展開監測。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日圓持續下跌，29日匯價更一度貶破160大關，儘管盤中有所回升，但日本財務省至今不願回應是否出手干預。財務省財務官神田真人30日受訪時表示，將會24小時全天候關注匯率動向，並在必要時採取適當的對策。

根據《路透社》報導，神田真人30日在財務省接受記者聯訪時表示，他們將會密切關注市場動態。他進一步指出，如果有必要，將會根據G7、國際貨幣基金組織（IMFC）以及G20間共享的國際規則，作出適當的對策。

神田真人也強調，過度的匯率波動會對國民生活造成負面影響，因此必須「穩定且有力地應對」。

對於日銀總裁植田和男26日在記者會上關於日圓疲軟對基本物價上漲影響不大的說法，神田則回應，「我不適合對植田總裁發表評論。」

《路透社》也報導，IMF前經濟學家布蘭查德表示，利率上升可能會讓日本陷入衰退，主因在於日本的政府債務與 GDP 比率也是世界上最高的國家之一，從 1994 年的 85% 增加了兩倍多，達到接近 260%；至於市場盛傳日本政府干預匯市，他僅以「某些情況下央行認為干預是對的」帶過，而日本首相岸田文雄則不對干預匯市的詢問發表評論。