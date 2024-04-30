　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

失守160大關！　日財務官宣布「24小時監測」日圓動向：隨時應對

▲▼日圓兌美元。（圖／路透）

▲日本財務官宣布，將24小時對日圓動向展開監測。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日圓持續下跌，29日匯價更一度貶破160大關，儘管盤中有所回升，但日本財務省至今不願回應是否出手干預。財務省財務官神田真人30日受訪時表示，將會24小時全天候關注匯率動向，並在必要時採取適當的對策。

根據《路透社》報導，神田真人30日在財務省接受記者聯訪時表示，他們將會密切關注市場動態。他進一步指出，如果有必要，將會根據G7、國際貨幣基金組織（IMFC）以及G20間共享的國際規則，作出適當的對策。

神田真人也強調，過度的匯率波動會對國民生活造成負面影響，因此必須「穩定且有力地應對」。

對於日銀總裁植田和男26日在記者會上關於日圓疲軟對基本物價上漲影響不大的說法，神田則回應，「我不適合對植田總裁發表評論。」

《路透社》也報導，IMF前經濟學家布蘭查德表示，利率上升可能會讓日本陷入衰退，主因在於日本的政府債務與 GDP 比率也是世界上最高的國家之一，從 1994 年的 85% 增加了兩倍多，達到接近 260%；至於市場盛傳日本政府干預匯市，他僅以「某些情況下央行認為干預是對的」帶過，而日本首相岸田文雄則不對干預匯市的詢問發表評論。

ET快訊
彰化30歲警涉性侵！　見面第2次載回家硬上
快訊／周杰倫、五月天機會來了！大巨蛋演唱會解方出爐
「試用期薪水不低於80%」他一算：比22K還低　牛煦庭喊不可
愛車被塞千鈔「有點刮掉，一點心意」　結局大暴擊：侮辱性極強
快訊／台中6歲男童睡夢中猝死！　將解剖追真相
澳洲廉航無預警宣布　取消所有航班
聞熊霓胡瓜冷淡　坦承跟民視關係降到冰點
快訊／桃園下午「6分鐘內2度停電」！影響5千戶　原因找到了
胡瓜現身撇清宋羽荮　談4千萬贍養費：永遠不會發生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／倫敦地鐵站附近驚傳砍人！　男持長刀畫面曝光

日老翁被「英女」網路搭訕墜情網！以為遇真愛　慘淪毒品車手

首例！北極海象屍體「驗出禽流感病毒」　恐傳染北極熊

每周花費破萬！70歲翁「買廣告看板」徵女友　400通電話接到手軟

澳洲廉航Bonza突取消所有航班！　數千名乘客受影響

黃岩島衝突升溫！中國4海警船、6民兵船擋路　強力水砲攻擊菲律賓

失守160大關！　日財務官宣布「24小時監測」日圓動向：隨時應對

蘋果奪新加坡「最佳雇主」冠軍　這1點影響員工滿意度

鹿兒島知名錢湯停業！疑男同志「蒸氣室交媾」　業者不堪人權團體騷擾

打工8年「逆襲變社長」　日本22歲正妹接手掌管上億企業

扮金剛去影城看《哥吉拉》　店員全程憋笑淡定回應XD

「拖下車再踹人」70歲翁現身 喊冤被擋：噸位比我大怎拉

美珠爆熱戀「正在錄《玩什麼好呢》」　劉在錫虧：今天不准招惹她XD

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

Toyz寫遺書「幫我照顧另一半」　入獄堅決告超哥：我不缺他的錢

李丹妃場上秀超香辣畫面！　邊荷律嚇壞遮擋：不可以拍

距離捷運迴龍站100米！「仕偉第一綻」早鳥預約說明會吸引近千人到場

李丹妃扶網看球賽險摔落　邊荷律快手抓回神救援！

樂天女神陳詩媛「認愛王齊麟」！　經紀人證實：很認真看待關係

飼主教「寵物坐機車安全綁法」　超乖吉娃娃配合示範萌暈網❤

快訊／倫敦地鐵站附近驚傳砍人！　男持長刀畫面曝光

日老翁被「英女」網路搭訕墜情網！以為遇真愛　慘淪毒品車手

首例！北極海象屍體「驗出禽流感病毒」　恐傳染北極熊

每周花費破萬！70歲翁「買廣告看板」徵女友　400通電話接到手軟

澳洲廉航Bonza突取消所有航班！　數千名乘客受影響

黃岩島衝突升溫！中國4海警船、6民兵船擋路　強力水砲攻擊菲律賓

失守160大關！　日財務官宣布「24小時監測」日圓動向：隨時應對

蘋果奪新加坡「最佳雇主」冠軍　這1點影響員工滿意度

鹿兒島知名錢湯停業！疑男同志「蒸氣室交媾」　業者不堪人權團體騷擾

打工8年「逆襲變社長」　日本22歲正妹接手掌管上億企業

上千警用防彈衣抗凹陷板變形　警政署要求廠商保固更換

寒舍Q1每股賺1.82元寫同期新高　兩大利多Q2看旺

財團法人久鑫公益基金會　捐贈民雄分局AED心臟電擊器

賴清德珍奶甜度表情包　吳崢看完問老闆：要幫忙戳吸管嗎？

抖音刷到跳舞正妹！他狂聊「爽約住家按摩」比半套店好　結局慘烈

快訊／倫敦地鐵站附近驚傳砍人！　男持長刀畫面曝光

日老翁被「英女」網路搭訕墜情網！以為遇真愛　慘淪毒品車手

快訊／周杰倫、五月天機會來了！大巨蛋演唱會解方出爐　北市明發函遠雄

首例！北極海象屍體「驗出禽流感病毒」　恐傳染北極熊

離譜北市公車硬要右轉！險撞斑馬線行人　女被逼「倒退嚕」保命

國際熱門新聞

富豪遺囑100年後才給遺產　結局曝光

前女友出軌…綠帽男23年後報復「睡了她女兒」

男只靠路上撿硬幣　7天搜集19萬「秒換新電視」

烏媒：美向俄盟友買81架戰機　1架不到2萬美元

Nvidia員工曝很難共事　黃仁勳：說得沒錯

抓重罪嫌犯爆槍戰　美國警察4死4傷

18歲女在婚禮熱舞　突然「痛苦摀胸口」斃命

麥當勞薯條又葷又素　植物肉漢堡遲不推出原因曝光

馬斯克2招！特斯拉股價狂漲34％　市值暴增逾1個英特爾

卡地亞標錯價想反悔　耳環42萬變426元

北韓兄妹跨界訴訟　繼承南韓父4.4億元遺產

日本電車癡漢「隔空性侵」避責　女偶像也受害

旅遊達人警告「這6地區」千萬別去：我差點死掉

美股收高146點　台積電ADR漲0.14%

更多熱門

相關新聞

打工8年逆襲！22歲正妹當社長管上億企業

打工8年逆襲！22歲正妹當社長管上億企業

日本餐飲企業「SkyScraper」（スカイスクレイパー）近日做出一項打破常規的高層改組決定，5月將由年僅22歲的諸澤莉乃擔任社長，消息一出引發當地媒體熱議。 諸澤莉乃自15歲起便在公司旗下CoCo壹番屋分店打工，總是帶著活力和笑容待客，因此受到社長青睞，親點要她接手營業額上億的公司。

日自民黨青年局長：蔡英文是日本女性典範

日自民黨青年局長：蔡英文是日本女性典範

美國哈韓少女「每周吃火雞麵」　腹痛腎結石

美國哈韓少女「每周吃火雞麵」　腹痛腎結石

遊韓注意！首爾明大規模集會逾3萬人上街

遊韓注意！首爾明大規模集會逾3萬人上街

日圓160底線確定！　野村證券：日本政府本周會再出手阻貶

日圓160底線確定！　野村證券：日本政府本周會再出手阻貶

關鍵字：

日圓財務省匯率日本IMF日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

前海龍蛙兵「直播尺度無極限」實戰2小時

麻豆文衡殿「數萬隻蜜蜂」湧入！香爐內爬行留字

殷琪爆運毒！　海外快遞到陽明山豪宅被查獲

30萬追蹤網美認了當小三　經過5年跟正宮道歉

Google地圖「花蓮外海出現人臉」　一票人查完驚呆！

李多慧爆「正牌男友是200cm經紀人」！

即／玖壹壹春風台中車禍！

胡瓜被爆提4千萬贍養費　丁柔安也回應了

快訊／愛莉莎莎宣布分手！

富豪遺囑100年後才給遺產　結局曝光

即／台中6歲男童一早被發現無心跳　送醫搶救仍不治

快訊／立院表決59贊成：50反對！　通過國民黨提案「凍漲電價」

明下午變天！勞動節「雷雨彈開炸」　周五起天氣回穩　

快訊／19:43規模3.8地震　震央在台中！

6歲童叫不醒過世！感冒多日竟奪命

更多

最夯影音

更多

扮金剛去影城看《哥吉拉》　店員全程憋笑淡定回應XD

「拖下車再踹人」70歲翁現身 喊冤被擋：噸位比我大怎拉

美珠爆熱戀「正在錄《玩什麼好呢》」　劉在錫虧：今天不准招惹她XD

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

Toyz寫遺書「幫我照顧另一半」　入獄堅決告超哥：我不缺他的錢

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面