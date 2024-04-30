日老翁被「英女」網路搭訕墜情網！以為遇真愛　慘淪毒品車手

記者王佩翊／編譯

日本警視廳與岡山縣警方聯手破獲了一起毒品走私案，並逮捕奈及利亞籍的41歲嫌犯。嫌犯除了走私毒品外，還透過網路交友愛情詐騙一名日本籍老翁，並假冒代領包裹的名義，騙對方當車手，以取得毒品。

根據《時事通信社》報導，41歲奈及利亞籍男嫌克里斯涉嫌於2020年10月假冒為一名英國女性，並透過社群媒體搭訕住在岡山縣的一名60多歲男性。經過近1年的訊息聯絡後，成功與被害人建立親密關係。

克里斯隨後要求該名男子代替「她」去橫濱領取包裹，並將收件人填寫為老翁。兩人所有的對話都是透過社群媒體文字交流與電子郵件進行，從未見面或聽過對方的聲音。而這個包裹正是克里斯2021年9月與其他人合謀從英國走私的15.9公斤毒品，市價高達9億5700萬日圓（約新台幣1.9億元）。當時該販毒團體是透過船隻的貨櫃非法將毒品帶進日本。

被害老翁不知包裹內容物，便答應對方的要求，但是最後因為自身健康問題，拒絕代領包裹。橫濱市的海關人員在調查寄給男子的其他包裹時，發現了這起貨櫃毒品走私案，整起事件才曝了光。

販毒團體一共寄給老翁1550個紙箱的貨物，大多是泡麵與麥片，但是其中有17包的麥片藏有毒品，分別散布在3個紙箱內。