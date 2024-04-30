　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日老翁被「英女」網路搭訕墜情網！以為遇真愛　慘淪毒品車手

記者王佩翊／編譯

日本警視廳與岡山縣警方聯手破獲了一起毒品走私案，並逮捕奈及利亞籍的41歲嫌犯。嫌犯除了走私毒品外，還透過網路交友愛情詐騙一名日本籍老翁，並假冒代領包裹的名義，騙對方當車手，以取得毒品。

根據《時事通信社》報導，41歲奈及利亞籍男嫌克里斯涉嫌於2020年10月假冒為一名英國女性，並透過社群媒體搭訕住在岡山縣的一名60多歲男性。經過近1年的訊息聯絡後，成功與被害人建立親密關係。

克里斯隨後要求該名男子代替「她」去橫濱領取包裹，並將收件人填寫為老翁。兩人所有的對話都是透過社群媒體文字交流與電子郵件進行，從未見面或聽過對方的聲音。而這個包裹正是克里斯2021年9月與其他人合謀從英國走私的15.9公斤毒品，市價高達9億5700萬日圓（約新台幣1.9億元）。當時該販毒團體是透過船隻的貨櫃非法將毒品帶進日本。

被害老翁不知包裹內容物，便答應對方的要求，但是最後因為自身健康問題，拒絕代領包裹。橫濱市的海關人員在調查寄給男子的其他包裹時，發現了這起貨櫃毒品走私案，整起事件才曝了光。

販毒團體一共寄給老翁1550個紙箱的貨物，大多是泡麵與麥片，但是其中有17包的麥片藏有毒品，分別散布在3個紙箱內。

ET快訊
彰化30歲警涉性侵！　見面第2次載回家硬上
快訊／周杰倫、五月天機會來了！大巨蛋演唱會解方出爐
「試用期薪水不低於80%」他一算：比22K還低　牛煦庭喊不可
愛車被塞千鈔「有點刮掉，一點心意」　結局大暴擊：侮辱性極強
快訊／台中6歲男童睡夢中猝死！　將解剖追真相
澳洲廉航無預警宣布　取消所有航班
聞熊霓胡瓜冷淡　坦承跟民視關係降到冰點
快訊／桃園下午「6分鐘內2度停電」！影響5千戶　原因找到了
胡瓜現身撇清宋羽荮　談4千萬贍養費：永遠不會發生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／倫敦地鐵站附近驚傳砍人！　男持長刀畫面曝光

日老翁被「英女」網路搭訕墜情網！以為遇真愛　慘淪毒品車手

首例！北極海象屍體「驗出禽流感病毒」　恐傳染北極熊

每周花費破萬！70歲翁「買廣告看板」徵女友　400通電話接到手軟

澳洲廉航Bonza突取消所有航班！　數千名乘客受影響

黃岩島衝突升溫！中國4海警船、6民兵船擋路　強力水砲攻擊菲律賓

失守160大關！　日財務官宣布「24小時監測」日圓動向：隨時應對

蘋果奪新加坡「最佳雇主」冠軍　這1點影響員工滿意度

鹿兒島知名錢湯停業！疑男同志「蒸氣室交媾」　業者不堪人權團體騷擾

打工8年「逆襲變社長」　日本22歲正妹接手掌管上億企業

扮金剛去影城看《哥吉拉》　店員全程憋笑淡定回應XD

「拖下車再踹人」70歲翁現身 喊冤被擋：噸位比我大怎拉

美珠爆熱戀「正在錄《玩什麼好呢》」　劉在錫虧：今天不准招惹她XD

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

Toyz寫遺書「幫我照顧另一半」　入獄堅決告超哥：我不缺他的錢

李丹妃場上秀超香辣畫面！　邊荷律嚇壞遮擋：不可以拍

距離捷運迴龍站100米！「仕偉第一綻」早鳥預約說明會吸引近千人到場

李丹妃扶網看球賽險摔落　邊荷律快手抓回神救援！

樂天女神陳詩媛「認愛王齊麟」！　經紀人證實：很認真看待關係

飼主教「寵物坐機車安全綁法」　超乖吉娃娃配合示範萌暈網❤

快訊／倫敦地鐵站附近驚傳砍人！　男持長刀畫面曝光

日老翁被「英女」網路搭訕墜情網！以為遇真愛　慘淪毒品車手

首例！北極海象屍體「驗出禽流感病毒」　恐傳染北極熊

每周花費破萬！70歲翁「買廣告看板」徵女友　400通電話接到手軟

澳洲廉航Bonza突取消所有航班！　數千名乘客受影響

黃岩島衝突升溫！中國4海警船、6民兵船擋路　強力水砲攻擊菲律賓

失守160大關！　日財務官宣布「24小時監測」日圓動向：隨時應對

蘋果奪新加坡「最佳雇主」冠軍　這1點影響員工滿意度

鹿兒島知名錢湯停業！疑男同志「蒸氣室交媾」　業者不堪人權團體騷擾

打工8年「逆襲變社長」　日本22歲正妹接手掌管上億企業

上千警用防彈衣抗凹陷板變形　警政署要求廠商保固更換

寒舍Q1每股賺1.82元寫同期新高　兩大利多Q2看旺

財團法人久鑫公益基金會　捐贈民雄分局AED心臟電擊器

賴清德珍奶甜度表情包　吳崢看完問老闆：要幫忙戳吸管嗎？

抖音刷到跳舞正妹！他狂聊「爽約住家按摩」比半套店好　結局慘烈

快訊／倫敦地鐵站附近驚傳砍人！　男持長刀畫面曝光

日老翁被「英女」網路搭訕墜情網！以為遇真愛　慘淪毒品車手

快訊／周杰倫、五月天機會來了！大巨蛋演唱會解方出爐　北市明發函遠雄

首例！北極海象屍體「驗出禽流感病毒」　恐傳染北極熊

離譜北市公車硬要右轉！險撞斑馬線行人　女被逼「倒退嚕」保命

國際熱門新聞

富豪遺囑100年後才給遺產　結局曝光

前女友出軌…綠帽男23年後報復「睡了她女兒」

男只靠路上撿硬幣　7天搜集19萬「秒換新電視」

烏媒：美向俄盟友買81架戰機　1架不到2萬美元

Nvidia員工曝很難共事　黃仁勳：說得沒錯

抓重罪嫌犯爆槍戰　美國警察4死4傷

18歲女在婚禮熱舞　突然「痛苦摀胸口」斃命

麥當勞薯條又葷又素　植物肉漢堡遲不推出原因曝光

馬斯克2招！特斯拉股價狂漲34％　市值暴增逾1個英特爾

卡地亞標錯價想反悔　耳環42萬變426元

北韓兄妹跨界訴訟　繼承南韓父4.4億元遺產

日本電車癡漢「隔空性侵」避責　女偶像也受害

旅遊達人警告「這6地區」千萬別去：我差點死掉

美股收高146點　台積電ADR漲0.14%

更多熱門

相關新聞

男客當場買下233萬黃金…銀樓老闆秒報警！

男客當場買下233萬黃金…銀樓老闆秒報警！

蘭州市一銀樓近日來了一名豪氣的大客戶，當場買了800克黃金飾品，共計消費52萬元人民幣（約新台幣233萬元），不過因為他的一個舉動，店家感覺不妙，偷偷報案。報警後，警察發現該客戶果然有鬼。

法師網路交友遭詐　行員發現阻止匯款

法師網路交友遭詐　行員發現阻止匯款

日財務官宣布「24小時監測」日圓動向

日財務官宣布「24小時監測」日圓動向

打工8年逆襲！22歲正妹當社長管上億企業

打工8年逆襲！22歲正妹當社長管上億企業

雲林警逮詐團成員　包夾BMW「燒胎」狂冒白煙

雲林警逮詐團成員　包夾BMW「燒胎」狂冒白煙

關鍵字：

詐騙毒品走私日本警方奈及利亞籍日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

前海龍蛙兵「直播尺度無極限」實戰2小時

麻豆文衡殿「數萬隻蜜蜂」湧入！香爐內爬行留字

殷琪爆運毒！　海外快遞到陽明山豪宅被查獲

30萬追蹤網美認了當小三　經過5年跟正宮道歉

Google地圖「花蓮外海出現人臉」　一票人查完驚呆！

李多慧爆「正牌男友是200cm經紀人」！

即／玖壹壹春風台中車禍！

胡瓜被爆提4千萬贍養費　丁柔安也回應了

快訊／愛莉莎莎宣布分手！

富豪遺囑100年後才給遺產　結局曝光

即／台中6歲男童一早被發現無心跳　送醫搶救仍不治

快訊／立院表決59贊成：50反對！　通過國民黨提案「凍漲電價」

明下午變天！勞動節「雷雨彈開炸」　周五起天氣回穩　

快訊／19:43規模3.8地震　震央在台中！

6歲童叫不醒過世！感冒多日竟奪命

更多

最夯影音

更多

扮金剛去影城看《哥吉拉》　店員全程憋笑淡定回應XD

「拖下車再踹人」70歲翁現身 喊冤被擋：噸位比我大怎拉

美珠爆熱戀「正在錄《玩什麼好呢》」　劉在錫虧：今天不准招惹她XD

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

Toyz寫遺書「幫我照顧另一半」　入獄堅決告超哥：我不缺他的錢

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面