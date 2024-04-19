在速食店吃到「腐壞漢堡」！11歲女童腹瀉血便送醫　嚴重腦損傷

▲女童因為吃到不潔食物，細菌感染造成腦損傷。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州11歲女童蘭佛斯(Aspen Lamfers)在美國連鎖速食店溫蒂漢堡(Wendy's)用餐時，因為吃到腐壞食物導致不適緊急送醫，發現大腸桿菌感染演變成溶血性尿毒症候群，最後導致腦損傷。家屬怒向速食店提出高達2,000萬美元（約台幣6億元）賠償金訴訟。

女童的委任律師表示，蘭佛斯2022年8月1日課後活動結束後，在渥太華郡(Ottawa)當地溫蒂漢堡，點了漢堡、雞塊和薯條等食物，沒想到用餐後3天身體出現不適，包含腹瀉、腹部絞痛、噁心等症狀，6日甚至出現血便，後來因為情況惡化被緊急送進急診室。

醫生檢查發現蘭佛斯因為大腸桿菌感染，導致溶血性尿毒症候群，該疾病會導致女童腎臟或肝臟衰竭，11日因為腎臟問題被送進兒童加護病房治療、接受洗腎，然而感染情況持續惡化，最後造成腦損傷、身體左側癱瘓。

住院長達1個多月後，蘭佛斯現在雖然已經回到家中休養，但仍需面對高血壓、左側身體虛弱、糖尿病與腦損傷等病症，導致學習能力受到影響，成績大幅下降。

渥太華郡當局對事發速食店檢查，發現多項違反食品法規行為，包含食物被放置在外面過夜、冷藏設備有問題、廚房環境髒亂，該速食店在事發後被緊急停業。傷心的父母近來決定對速食業者提告，並求償2,000萬美元賠償金，速食業者回應，「我們非常重視顧客健康和安全，由於案件訴訟中，無法公開提供進一步評論」。