美國911緊急電話大規模斷線　波及至少4州

▲全美至少4州發生911緊急電話斷線的狀況。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國911緊急電話17日驚傳大規模斷線事件，至少4州受到影響，執法單位利用社群媒體通知民眾911斷線的消息，也告知民眾切勿撥打911來測試。此狀況稍早已經排除，不過當局並未針對事發原因做出說明。

路透、福斯新聞等報導，包括南達科他州、內華達州、內布拉斯加州、德州17日晚間都出現911打不通的狀況。南達科他州拉皮德城警方透過社群平台X發文表示，整個南達科他州911緊急電話全面停擺。內華達州大城市拉斯維加斯也發生同樣狀況，拉斯維加斯警方稱座機撥打的911電話打不通，建議民眾使用手機撥打911，這樣警方才能得知電話號碼並立刻回電。

內布拉斯加州丹地郡（Dundy County）及其周邊地區也發生911斷線情況，德州城市多個城市也一樣，包括德爾里奧（Del Rio）與基爾戈爾（Kilgore）。

當局要求民眾不要撥打911來測試是否能打得通，目前狀況已陸續排除。德州城市德爾里奧警方稱911斷線與手機電信商有關，而南達科他州、內華達州、內布拉斯加州並未說明斷線原因。

目前聯邦緊急事務管理署（FEMA）、聯邦通訊委員會（FCC）等單位均未回覆路透社置評請求。國土安全部之前警告，隨著911緊急服務移轉至基於網際網路協定標準的數位系統，911服務受到網路攻擊的風險增加，2017年也曾經發生過類似狀況，當時有10多個州911緊急電話斷線。