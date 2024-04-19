FBI：中國駭客已入侵美國　23基建公司成目標！毀滅性攻擊隨時爆發

▲FBI警告，中國駭客如今已入侵美國的關鍵基礎設施，伺機發動毀滅性攻擊。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）警告，與中國政府有關的駭客如今已入侵美國的關鍵基礎設施，並正等待「適當的時機」發動毀滅性攻擊。

據路透社報導，瑞伊18日在范德比大學（Vanderbilt University）演講時透露，一場名為「伏特颱風」（Volt Typhoon）的駭客行動已成功入侵美國電信、能源、水務等眾多美國關鍵領域的公司，其中有23家管道營運商成為攻擊目標。

他進一步表示，中國正在發展「能在其選擇時間對美國關鍵基礎設施造成實際破壞的能力」，而中國的計畫是使用「下流手段」對民用基礎設施進行致命打擊，試圖引起恐慌。

▲瑞伊堅稱，中國駭客有一系列殭屍網路，以掩蓋他們的惡意網路活動。（圖／路透）

本周早些時候，中國外交部發言人曾澄清，「伏特颱風」實際上與中國政府無關，聲稱他們只是勒索軟件的犯罪集團。中國駐美大使館也發布聲明指出，「美國有部分人一直將網路攻擊的來源追蹤用作攻擊和陷害中國的工具，聲稱美國是受害者，但事實其實恰好相反」，批評美國將網路安全問題政治化。

儘管如此，瑞伊依舊堅稱，中國駭客有一系列殭屍網路，以掩蓋他們的惡意網路活動。而美國私人技術和網路安全公司，以及微軟、谷歌等安全研究人員的報告，也將「伏特颱風」的攻擊歸咎於中國。