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暴雨騎單車出車禍！男「爆噴鼻血」突然昏倒　靠Apple Watch救命

▲▼蘋果手錶,Apple Watch。（圖／達志影像／美聯社）

▲男子被Apple Watch救命。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約一名男子在暴雨中騎單車回家，因為天雨路滑不小心摔進一個約20公分的小溝中發生車禍，全身是傷的他雖然順利回到家中，沒一會卻突然頭暈昏倒在浴室，幸好手上Apple Watch偵測到危急情況幫忙報案，救了他一命。

在紐約擔任房地產經紀人的49歲男子柔林格(Eric Zollinger)，上月某天下班回家時突然遇到傾盆大雨，由於辦公室距離他家騎單車只要5分鐘的路程，所以他還是冒雨騎車，沒想到因為下雨視線不佳，車子卡溝導致他被拋出車外，整個人重摔在地上。

柔林格表示，「我起身後先確認牙齒是否有撞壞，幸好沒事，不過我的右膝蓋、眼睛和鼻子、嘴唇等處都受到重擊」，由於沒發現流血便趕緊騎回家，結果在浴室照鏡子才看到車禍導致鼻子骨折、滿臉瘀青，而且洗澡時突然爆噴鼻血，最後他感到頭暈昏倒在地上。

柔林格表示，他一會醒來時，耳邊聽到醫護人員在電話中一直詢問他，「這裡是911，你有什麼緊急情況嗎」，才發現原來自己昏倒時，手上的Apple Watch偵測到危急情況幫忙報案，還傳送他的所在位置給911人員。

柔林格後來前往醫院就醫，幸好掃描後沒有發現更嚴重傷勢，後來順利出院，他表示，「我對於Apple Watch在危急時給我的幫助，感到非常幸運和感激，這款手錶真的非常聰明，如果當下沒有手錶，我真的不知道自己會怎麼樣」。

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