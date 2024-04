彭博：以色列官員通知美國「將在24至48小時內報復」

▲網上流傳疑似是伊朗爆炸的畫面。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

伊朗與敘利亞、伊拉克多地在當地19日凌晨傳出多起爆炸聲,隨後一名美國官員告訴美媒ABC,伊朗據點遭受的襲擊,是以色列飛彈打擊所致。

BREAKING: Israeli officials notified the US earlier today they planned to retaliate in the next 24-48 hours, sources told @PeterMartin_PCM and me.