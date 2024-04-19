彭博：以色列官員通知美國「將在24至48小時內報復」

▲網上流傳疑似是伊朗爆炸的畫面。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

伊朗與敘利亞、伊拉克多地在當地19日凌晨傳出多起爆炸聲，隨後一名美國官員告訴美媒ABC，伊朗據點遭受的襲擊，是以色列飛彈打擊所致。

BREAKING: Israeli officials notified the US earlier today they planned to retaliate in the next 24-48 hours, sources told @PeterMartin_PCM and me. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) April 19, 2024

儘管目前外界還無法確認對伊朗發動襲擊的是不是以色列，但彭博社資深白宮記者雅各布斯（Jennifer Jacobs）在社群媒體X透露，2名不願具名的美國官員告訴她與軍事記者馬丁（Peter Martin），以色列官員今（19）日早前通知美國，他們計劃在未來的24至48小時內進行報復。

彭博社指出，美國國家安全委員會和五角大廈的發言人拒絕就此事置評。與此同時，美媒NBC引述「一位熟悉情況的消息人士」指出，美國沒有參與以色列對伊朗的攻擊。