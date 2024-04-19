美國一票否決！巴勒斯坦「加入聯合國」再受阻　暫時無望建國

▲聯合國安理會以12票贊成、2票棄權、1票反對否決了巴勒斯坦成為聯合國正式會員國的草案。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國18日在聯合國安理會投下反對票，拒絕巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，也阻止了聯合國承認巴勒斯坦的地位。美方表示，美國投下反對票的原因並不是反對巴勒斯坦建國，而是支持巴國政府直接與以色列談判。

據路透社報導，聯合國安理會18日提出「接納巴勒斯坦成為聯合國正式會員國」草案，表決獲得12個國家贊成，英國及瑞士棄權，但作為安理會常任理事國的美國卻因為投下反對票，導致相關草案被一票否決。

美國的否決不僅讓巴勒斯坦無望成為聯合國正式會員國，也阻止了聯合國承認巴勒斯坦的地位，引來巴勒斯坦的批評，譴責美國的否決是「不公平、不道德和不合理的」。

▲巴勒斯坦大使在投票結果出爐後情緒激動。（圖／路透）

巴勒斯坦駐聯合國大使曼蘇爾（Riyad Mansour）在投票後情緒激動地對安理會說，「不通過這項決議不會動搖我們的意志，也不會打敗我們的決心，我們不會停止努力。」哈瑪斯也發布聲明，強烈譴責美國使用否決權阻止承認巴勒斯坦國的立場。

不過，以色列外交部長卡茲（Israel Katz）卻讚揚美國投下否決票的舉動，而以色列駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）也向投下贊成票的12個安理會成員國喊話，「你們的支持只會讓巴勒斯坦人更大膽拒絕談判，使和平永遠無法實現。」

▲以色列大使譴責投下贊成票的12個國家。（圖／路透）

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）告訴安理會，「美國投下反對票的原因並不是反對巴勒斯坦建國，而是認為巴勒斯坦人實現國家獨立的最快途徑是通過以色列和巴勒斯坦政府直接談判，並得到美國和其他夥伴的支持。」

報導稱，這已是巴勒斯坦第二次爭取成為聯合國正式會員國。此前，該國因未能在安理會15個成員國中，取得至少9票支持，而無法成為聯合國正式會員國，不過聯合國在2012年將該國從「非會員國觀察實體」升格為「非會員國觀察員」，可解釋為聯大實質上承認巴勒斯坦的國家地位。