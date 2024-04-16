電腦出包「慘遭1鍵離婚」！　英國夫婦談判到一半傻眼

▲英國一對夫妻因為電腦問題被提早批准離婚。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國倫敦發生一起離譜案例，一對夫婦1年前左右分居，目前仍在協商離婚事宜，包括財產分配等，未料卻因為法律事務所的電腦問題，提早被正式批准離婚，讓仍在談判的兩人錯愕不已。

英國《泰晤士報》報導，當事人威廉斯夫婦（Mr. and Ms. Williams）結婚21年，但從去年開始分居，他們仍在協商財務事宜，還沒有正式離婚。

去年10月，法律事務所「瓦爾達格斯」（Vardags）的律師替另一組客戶提交離婚令時，在線上系統犯了錯誤，不慎提交成威廉斯夫婦的文件，並於20分鐘內被迅速批准，直到數天後才發現闖禍。

儘管律師們試圖撤回離婚令，卻被家事法庭部門的負責人麥克法蘭（Sir Andrew McFarlane）駁回，因為他認為尊重離婚令帶來的「確定性與最終性」並維持現狀，更符合公眾利益。法院人員坦承，此類錯誤的發生率頗高，原本早就應該解決了，但因為威廉斯先生正式提出異議，法官也必須做出正式裁定，無奈結果不如預期。

威廉斯太太猛烈抨擊，法官做出了一個「糟糕的決定」，「夫妻雙方必須有意為之。當法院注意到這是一個錯誤，大家也都接受這一點時，它顯然必須被撤銷。意圖原則（principle of intention）是我國法律制度公正的基礎。國家不應該讓人們因為筆誤而離婚。」

威廉斯太太表示，儘管她得到了自己想要的結果，但這卻意味著「我們的法律規定，你可能因為線上系統的錯誤而被離婚。這是不對的、不合理、不公平的。」