玩耍突見家中著火！英6歲女童「勇闖火海」　淡定叫醒媽媽救弟妹

▲6歲女童帕特森發現家中著火後,立刻將熟睡的媽媽和弟妹叫醒,勇敢帶著大家逃生。(圖/記者葉睿涵攝)

記者葉睿涵/編譯

英國6歲女童帕特森(Olivia Patterson)的家4日因被鄰居家的火災波及,燃起了熊熊大火,所幸這名機警的小女孩立刻將在客廳熟睡的媽媽和弟妹叫醒,帶著大家及時逃生。

據《鏡報》報導,事發當時,帕特森正在屋外與朋友們玩耍,不料一回頭竟發現她們家位於北約克郡(North Yorkshire)的半獨立式房子居然著火了。

這名勇敢的小女孩毫不猶豫地衝進火場中,驚見媽媽蘿拉(Laura)正和她年齡分別為2歲和1歲的弟妹一起睡在沙發上,於是她立即將3人叫醒,才讓母親和弟妹成功撿回一條命。

Olivia Patterson, aged six, has been hailed as a hero after she ran into her burning home to alert her family, shouting: “Wake up mum — wake up the babies" https://t.co/1w7Xa0tJLJ