玩耍突見家中著火！英6歲女童「勇闖火海」　淡定叫醒媽媽救弟妹

▲6歲女童帕特森發現家中著火後，立刻將熟睡的媽媽和弟妹叫醒，勇敢帶著大家逃生。（圖／記者葉睿涵攝）

記者葉睿涵／編譯

英國6歲女童帕特森（Olivia Patterson）的家4日因被鄰居家的火災波及，燃起了熊熊大火，所幸這名機警的小女孩立刻將在客廳熟睡的媽媽和弟妹叫醒，帶著大家及時逃生。

據《鏡報》報導，事發當時，帕特森正在屋外與朋友們玩耍，不料一回頭竟發現她們家位於北約克郡（North Yorkshire）的半獨立式房子居然著火了。

這名勇敢的小女孩毫不猶豫地衝進火場中，驚見媽媽蘿拉（Laura）正和她年齡分別為2歲和1歲的弟妹一起睡在沙發上，於是她立即將3人叫醒，才讓母親和弟妹成功撿回一條命。

Olivia Patterson, aged six, has been hailed as a hero after she ran into her burning home to alert her family, shouting: “Wake up mum — wake up the babies" https://t.co/1w7Xa0tJLJ — The Times and The Sunday Times (@thetimes) April 14, 2024

調查顯示，這起火災開始於帕特森的鄰居家。當時，鄰居家的手機充電器疑似爆炸著火，火勢隨後迅速蔓延至帕特森家的二樓，所以才釀起火災。

由於當時帕特森家的車道沒有停放車輛，導致其他人誤以為帕特森一家皆已外出，因此沒有人進入房子救人，還好帕特森機警地想起媽媽和弟妹還在客廳，才避免了悲劇發生。

帕特森的勇敢舉動讓她們一家都感到非常自豪，但她們也因為火災承受了巨大的財產損失。