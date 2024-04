右耳「呼呼響」以為是耳鳴！55歲婦一查才知是腦瘤　開顱9小時撿命

▲溫菲爾德一直以為右耳的「呼呼聲」是耳鳴,不料一檢查卻發現她居然患上了罕見腦瘤。(示意圖/VCG)

記者葉睿涵/編譯

英國55歲婦女溫菲爾德(Denise Wingfield)長期受耳鳴困擾,沒想到一檢查卻發現她居然患上了罕見腦瘤,不得不接受長達9小時的開顱手術,才得以保住性命。

據《每日郵報》報導,長期以來,溫菲爾德的右耳一直會聽到詭異的沉悶「呼呼聲」,令她在夜裡難以入眠。溫菲爾德到耳鼻喉科求醫後,被診斷為患有耳鳴,但她在接受磁振造影檢查(MRI)後,醫師卻發現她的大腦出現異常。

Tragic mother who thought the whirring sound in her right ear was tinnitus is diagnosed with brain cancer after doctors find tumour https://t.co/tCqlGjYRZt pic.twitter.com/grOPMs2zxb