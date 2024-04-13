右耳「呼呼響」以為是耳鳴！55歲婦一查才知是腦瘤　開顱9小時撿命

▲溫菲爾德一直以為右耳的「呼呼聲」是耳鳴，不料一檢查卻發現她居然患上了罕見腦瘤。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

英國55歲婦女溫菲爾德（Denise Wingfield）長期受耳鳴困擾，沒想到一檢查卻發現她居然患上了罕見腦瘤，不得不接受長達9小時的開顱手術，才得以保住性命。

據《每日郵報》報導，長期以來，溫菲爾德的右耳一直會聽到詭異的沉悶「呼呼聲」，令她在夜裡難以入眠。溫菲爾德到耳鼻喉科求醫後，被診斷為患有耳鳴，但她在接受磁振造影檢查（MRI）後，醫師卻發現她的大腦出現異常。

Tragic mother who thought the whirring sound in her right ear was tinnitus is diagnosed with brain cancer after doctors find tumour https://t.co/tCqlGjYRZt pic.twitter.com/grOPMs2zxb — Daily Mail Online (@MailOnline) April 12, 2024

一個月後，醫師為溫菲爾德進行了長達9小時的手術，確認溫菲爾德長的是極為罕見的寡樹突膠質瘤（Oligodendroglioma）。這次的開顱手術為溫菲爾德帶來了一系列併發症，導致她後來必須再接受為期6周的放射治療與4輪化療。

2024年1月，掃描顯示溫菲爾德的腦瘤仍在生長，而且她也不時會面臨疲勞和輕微的平衡問題，因此她目前仍在接受定期觀察和治療。與此同時，她也積極參與為腦腫瘤研究籌款的活動，以支持這一領域的科學研究。

溫菲爾德表示，「我希望能過上充實的生活，並持續為社會貢獻。」她此前才剛與兒子到海邊進行高空滑索，今年5月還將參加橫跨20公里的挑戰賽。