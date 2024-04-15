故意炸使館惹怒伊朗！專家：以色列希望戰火遍布中東　背後目的曝

▲以色列攻擊伊朗大馬士革領事館，導致伊朗聖城部隊指揮官等8人死亡。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列4月1日襲擊伊朗駐大馬士革領事館，激怒伊朗在13日發動大規模飛彈和無人機空襲，讓中東局勢升溫。國際關係專家埃爾南德斯（David Hernandez）指出，以色列之所以挑起這場戰爭，是因為想在中東地區「放一把火」，因為這樣做對西方有利。

據俄羅斯衛星通訊社報導，埃爾南德斯認為，伊朗13日向以色列發射逾300架無人機和飛彈的行動是「合法的自衛」，因為「這是對以色列轟炸伊朗領事館的報復性回應」。

埃爾南德斯分析，以色列之所以對伊朗做出挑釁行為，是因為以色列已看清局勢，清楚自己無法消滅哈瑪斯，因此他們決定在整個中東地區挑起戰火，吸引西方國家的注意。

▲伊朗表示，13日的空襲是伊朗對以色列大馬士革罪行的回應 。（圖／路透）

埃爾南德斯進一步指出，若中東戰事爆發，英美德法義等西方國家的軍工業將會變得更強，而這也將對這些西方國家帶來正面影響。

無獨有偶，半島電視台也引述英國查塔姆研究所（Chatham House）的巴爾-雅科夫（Nomi Bar-Yaacov）指出，「納坦雅胡的計畫很明確，就是要轉移人們對加薩戰爭的注意力，並將美國和其他西方盟友拖回中東。」

巴爾-雅科夫強調，「根據國際法，襲擊外國領事館形同於對外國開戰。很明顯，納坦雅胡知道自己正在越過紅線，伊朗肯定會以武力回應，但他並不在乎。」

▼伊朗大規模空襲以色列時間軸。（製圖／記者葉睿涵）