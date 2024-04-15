李顯龍宣布卸任　新加坡下任總理黃循財：全力以赴為國家人民服務

▲新加坡總理李顯龍（左）與副總理黃循財（右） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡總理李顯龍15日宣布將於5月15日卸任，現任副總理兼財長黃循財（Lawrence Wong）即將成為新加坡第4任總理。黃循財15日透過社群平台臉書發布影片承諾將會全力以赴，傾盡全力為國家和人民服務，也呼籲國人攜手共建光明未來。

聯合早報、8視界新聞網報導，黃循財稱2011年應邀踏入政壇時的想法，只是因為想要為國家做出貢獻，為新加坡盡一份力的初心，當初完全沒有想到會成為新加坡總理，「我懷著謙卑的心與深深的責任感接受這項任務，承諾將全力以赴擔任此責，我的每份精力都將用來為國家和人民服務。」

黃循財也稱，新加坡人的期望將成為他的行動力，國人關注的課題會指引他的決策，呼籲新加坡人與他同行，分享點子、熱忱與夢想，和他與他的團隊共同塑造更光明的未來。

現年51歲的黃循財在2022年4月就被推舉為第四代團隊的領袖。根據總理公署15日下午發布的文告，李顯龍將會在5月15日交棒給黃循財，黃循財將於當晚8時在總統府宣誓就任新加坡第4任總理。這也意味著新加坡今年8月的國慶群眾大會，將由新總理黃循財發表全國演說。