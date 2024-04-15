快訊／新加坡總理李顯龍宣布5月15日卸任　交棒副總理兼財長黃循財

▲新加坡總理李顯龍。（示意圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）15日宣布將於5月15日卸任，交棒給副總理兼財政部長黃循財（Lawrence Wong）。黃循財將於5月15日當晚宣誓就職新加坡第4任總理。

海峽時報、聯合早報報導，李顯龍15日透過社群平台臉書發文稱，領導層更迭對於任何國家來說都是重要時刻，黃循財與第四代領導團隊一直努力獲取人民的信任，特別是在疫情期間，透過「新加坡攜手前進運動」（Forward Singapore），他們與許多新加坡人合作，更新社會契約，為新一代制定國家議程，希望新加坡人民給予黃循財全力支持，共創更加美好的未來。

李顯龍接下來將向尚達曼總統（Tharman Shanmugaratnam）遞交辭呈，依據前總理李光耀與吳作棟當年移交職權的時間表來做推算，李顯龍可能在5月13日向尚達曼總統遞交辭呈，且連同整個政府班底一起辭職，並提議由黃循財接任總理組建政府。

現年51歲的黃循財在2022年4月就被推舉為第四代團隊的領袖。根據總理公署15日下午發布的文告，黃循財將於5月15日晚間8時在總統府宣誓就任新加坡第4任總理。這也意味著新加坡今年8月的國慶群眾大會，將由新總理黃循財發表全國演說。

▼ 新加坡副總理兼財政部長黃循財將成為新加坡下任總理。（圖／達志影像／美聯社）