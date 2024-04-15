33秒抓姦片曝光！　泰45歲女政客「偷吃24歲和尚養子」

記者張方瑀／綜合報導

泰國一名45歲女政客遭丈夫抓姦在床，且外遇對象甚至是兩人不久前才「收養」的一名24歲和尚，讓丈夫氣得把這段抓姦影片公諸於世。

▲喬伊瓦科遭丈夫抓姦在床。（圖／翻攝自Facebook）



綜合外媒報導，泰國民主黨45歲女政客喬伊瓦科（Prapaporn Choeiwadkoh）遭64歲丈夫抓姦在床，且外遇對象竟是兩人2月18日在清邁一間寺廟內收養的24歲僧侶帕瑪哈（Phra Maha），讓丈夫氣得將這段抓姦影片公諸於世，同時接受媒體訪問痛訴妻子及養子的背叛。

據了解，當初丈夫是在妻子的極力說服下，才決定收養帕瑪哈，結果兩人確時常單獨待在房間內，甚至還會將房門鎖上；妻子每次都辯稱，是因為正在祈福，不想被人打擾才鎖門。

▲24歲和尚養子帕瑪哈（Phra Maha）。（圖／翻攝自Facebook）



結果丈夫逐漸發現，妻子失聯的情況越來越嚴重，還會在大半夜跑到廟裡，最後朋友告訴他，其實帕瑪哈趁他出差時一直和妻子住在一起。丈夫最終在3月22日凌晨氣得驅車趕回家中，沒想到還沒進到房間，就看到房門外散落的袈裟。

從曝光的影片可以看到，丈夫打開臥室門就目睹妻子和養子全裸躺在床上溫存，他氣得扯下棉被，並拍下兩人不倫的畫面。

喬伊瓦科辯解，是因為寺廟沒有水，所以養子才會到家中洗澡，但由於證據確鑿，她已遭政黨停職調查；帕瑪哈也因為違反佛教僧侶不得與女性單獨相處、宣誓獨身的規定，在事蹟暴露後隨即逃離原本所在的寺廟。