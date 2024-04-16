新加坡新總理黃循財曾2度訪中　直言：永不押注中國衰弱

▲新加坡新總理黃循財（Lawrence Wong）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

新加坡總理李顯龍15日宣布卸任，由現任副總理兼財長黃循財（Lawrence Wong）交棒成為新加坡第4任總理。黃循財過去曾兩度訪問中國，並直言看好中國發展，稱永遠不要押注中國衰弱。

根據總理公署15日下午發布的文告，李顯龍15日交棒給黃循財，黃循財也於當晚8時在總統府宣誓就任新加坡第4任總理；這也意味著新加坡今年8月的國慶群眾大會，將由黃循財發表全國演說。

現年51歲的黃循財（Lawrence Wong）是美國威斯康辛大學經濟學學士、密西根大學經濟學碩士，也擁有哈佛大學甘迺迪學院公共行政碩士學位，並於2011年正式步入政壇，當選國會議員後，曾任國防部兼教育部政務部長、文化社區及青年部長、國家發展部長和教育部長等職。

根據《香港01》報導，黃循財曾在2023年二度訪中且相當看好中國發展，直言「永遠不要押注中國衰弱」，認為中國是能為雙邊合作提供巨大機會的經濟體，也曾在訪美時表示，嘗試圍堵中國崛起不僅十分困難也不會有效。

黃循財第二次訪中時，針對新加坡和中國的雙邊關係及經濟合作展開會談，兩國因此升級《自由貿易協定》的議定書，並達成簽證互免等成果。

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