遇上亂流別害怕！機師解密「3關鍵」　最易受傷時機曝光

▲荷蘭機師解釋亂流成因。（圖／翻攝TikTok@klm）



記者吳美依／綜合報導

荷蘭皇家航空（KLM）一名機師表示，搭飛機遇上亂流不用太害怕，因為這是自然現象，現代飛機的安全性也很高，加上機組人員受過專業訓練，能夠確保每個人的安全。但是，也有少數情況，會讓人們容易在亂流時受傷，尤其沒有繫好安全帶，或者站起來走動的時候。

荷蘭皇家航空在TikTok帳戶發布影片，一名機師解釋，亂流是飛機周圍氣流發生變化導致，「飛行時會遇到不同溫度、風速及風向的氣團，這些氣團導致不同密度的氣穴，進而造成亂流。飛機經過氣穴時，會經歷一定的顛簸與搖晃。」

機師指出，儘管讓人不舒服，現代飛機「被設計地能夠安全承受（搖晃）」，機組人員也受過專業訓練，能夠應對亂流，同時確保機上每個人的安全，「記住，亂流是飛行中很自然的一部分，不意味著飛機有任何問題。所以，下次搭飛機時遇上亂流，保持冷靜並享受剩餘的旅程。」

美國聯合航空飛行員鮑勃（Rob Biddle）接受福斯新聞採訪時也說，「機長一點也不會害怕，這都是飛行的一部分。這很常見，很少有航班不會經歷某種程度的亂流。」他建議，可以把亂流想像成開車時路上的顛簸，或者搭船時波浪流過的感覺。

荷蘭皇家航空的影片累計逾380萬次觀看，網友紛紛留言，「他們應該在亂流發生時播放這段演說」、「我希望更多機師能夠打開廣播系統說，這個亂流只會持續幾分鐘，或我們15分鐘內就能擺脫這種情況，而非只讓我們坐在那裡」、「身為一名航太工程師，我可以100%保證我們的飛機不太可能被亂流破壞。我們考量了很多安全因素。」

紐約郵報指出，儘管機師呼籲不用害怕，但若乘客未繫好安全帶，或者站起來走動，仍可能在亂流時受傷。事實上，亂流引起的傷害通常是頭頂置物架上行李掉落、砸傷人們的頭部，乘客摔倒或被拋到機艙另一邊，或者遭空服員餐車撞上。

值得慶幸的是，因為亂流受傷的可能性很低。從2009年至2001年，僅30名乘客與116名機組人員因為亂流而重傷，考慮到全球每年有數百萬人乘坐飛機，這個數字非常小。