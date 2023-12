客機遇劇烈亂流「乘客噴飛」！天花板撞出驚人裂痕　14人受傷

▲ 阿聯酋航空班機遇上亂流,造成14人受傷。(圖/達志影像/美聯社,非當事班機)

記者陳宛貞/綜合外電報導

阿聯酋航空(Emirates)一架從澳洲飛往阿拉伯聯合大公國的航班遇上劇烈亂流,造成至少14人受傷,甚至有乘客被向上拋飛,把機艙天花板撞出驚人裂痕和凹洞,事後心有餘悸表示,他當時「真的以為完蛋了」。

根據澳洲新聞網,當時阿聯酋航空EK421航班正從西澳洲珀斯飛往杜拜,途中遇上劇烈亂流,一名乘客透露,他和一名友人在亂流中兩度撞上天花板。

Me and @lunars_magic had the worst flight back from Perth to Dubai with @emirates. Geniunelly felt that was the end as we hit the ceiling to ground twice and smashed the ceiling in. Glad to be home. pic.twitter.com/g8zsi61cSk