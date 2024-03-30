怪風猛襲！美聯航客機緊急轉降　乘客「噁心胸痛」22人受傷

▲美國聯合航空（United Airlines）遇上怪風緊急轉降。（示意圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國聯合航空（United Airlines）一架客機29日從以色列特拉維夫（Tel Aviv）飛往美國紐澤西州紐華克（Newark），卻突然遇上一陣強風來襲，被迫改降在紐約州斯圖爾特國際機場，多名乘客也因為氣流顛簸出現噁心胸痛等症狀，甚至有22人受傷，幸好最終平安著陸。

ABC與美聯社等外媒報導，傍晚6時30分，這架波音787客機歷經11小時飛行後，正在準備降落，機長卻於距地面750英尺（約229公尺）處呼叫塔台要求「重飛」（go-around），原因是發生「風切」（wind shear）、也就是風向突然改變的情況。

UPDATE: 312 passengers onboard Newark-bound United Airlines Boeing 787 from Tel Aviv that diverted to Stewart Airport due to “extreme turbulence,” 7 passengers taken to the hospital with minor injuries and 15 treated on site - according to New Windsor EMS. (New Windsor EMS) pic.twitter.com/nnmOMOT6Af — Blaise Gomez (@BlaiseGomez12) March 29, 2024

這架客機載有300多人，降落在紐約州斯圖爾特國際機場（Stewart International Airport）後，一共7人送醫、15人在現場接受治療。紐約州奧蘭治郡（Orange County）官員表示，救護人員評估了多人傷勢，行政首長諾伊豪斯（Steven M. Neuhaus）也說，「儘管沒有乘客受到嚴重傷害，我們仍祝福他們早日康復、旅遊平安。」

聯合航空證實，85號航班轉降之後重新加油，已於同日稍晚抵達原定目的地紐華克。但一名發言人卻向福斯新聞表示，並沒有像多間媒體報導的那樣出現「極端亂流」。美國聯邦航空總署（FAA）已經承諾調查事件詳情，釐清機長或塔台是否可以做出其他決策，或者未來是否能夠避免類似情況發生。