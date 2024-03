怪風猛襲！美聯航客機緊急轉降　乘客「噁心胸痛」22人受傷

▲美國聯合航空(United Airlines)遇上怪風緊急轉降。(示意圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

美國聯合航空(United Airlines)一架客機29日從以色列特拉維夫(Tel Aviv)飛往美國紐澤西州紐華克(Newark),卻突然遇上一陣強風來襲,被迫改降在紐約州斯圖爾特國際機場,多名乘客也因為氣流顛簸出現噁心胸痛等症狀,甚至有22人受傷,幸好最終平安著陸。

ABC與美聯社等外媒報導,傍晚6時30分,這架波音787客機歷經11小時飛行後,正在準備降落,機長卻於距地面750英尺(約229公尺)處呼叫塔台要求「重飛」(go-around),原因是發生「風切」(wind shear)、也就是風向突然改變的情況。

UPDATE: 312 passengers onboard Newark-bound United Airlines Boeing 787 from Tel Aviv that diverted to Stewart Airport due to “extreme turbulence,” 7 passengers taken to the hospital with minor injuries and 15 treated on site - according to New Windsor EMS. (New Windsor EMS) pic.twitter.com/nnmOMOT6Af