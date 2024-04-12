恐怖「死亡島」再傳命案！英男酒吧狂歡後失蹤　離奇陳屍臭水溝

▲一名英國男子在泰國「死亡島」被發現陳屍臭水溝中。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

英國一名31歲背包客在泰國著名的「死亡島」（Death Island）被發現陳屍臭水溝中，成為島上多起西方遊客神秘死亡的最新案例，再度引發人們對島上安全問題的關注。

據《太陽報》報導，這名31歲遊客3月18日帶著交往多年的女友，與其他遊客一同到泰國龜島（Koh Tao）「酒吧串遊」（pub crawl）後，便突然離奇失蹤，直到隔天下午，人們才在Roctapus潛水中心外的一條排水溝裡，發現他的遺體。

泰國警方認為，這名男子在被發現前，便已陳屍排水溝數小時，而且他身上的手機也不見了。當地一名警察局長透露，他們認為這名英國遊客的死是一場意外，「我們猜測他可能是在晚上走路時意外跌入水溝死亡的」。

目前，警方已將現場封鎖，以便對相關地區進行搜查，而鑑識小組也已趕到現場搜證。這名遊客的遺體現已被送到素叻他尼醫院驗屍，而驗屍報告也將提交給英國使館和遊客家屬，「我們暫時還沒有逮捕任何人」。

報導稱，這起事件再次引發了人們對死亡島安全問題的擔憂。2014年9月，23歲的威瑟里奇（Hannah Witheridge）和24歲的米勒（David Miller）雙雙在島上遇害，在此後的10年裡，當地也陸續發生了至少16起西方遊客在島上死亡的案例，讓這座島嶼被冠上「死亡島」的罵名。