屁孩開車「擠10人」深夜狂飆！與機車相撞　騎士噴飛慘死

▲機車騎士突然從路口衝出，與轎車相撞，當場慘死。（圖／翻攝自khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國今年延長潑水節假期，舉國都沉浸在歡樂氣氛中，然而12日凌晨卻傳出連假首起交通死亡事故。一名18歲少年開車載著另外9名朋友外出遊玩，然而過程中卻因閃避不及，與另一輛摩托車相撞，導致機車騎士當場死亡。

根據khaosod報導，泰國巴真府警方12日凌晨12時30分接獲通報稱，有一輛機車遭汽車撞倒，摩托車騎士身受重傷。警方與救護人員獲報趕往現場時，騎士因傷勢嚴重已經失去意識，呼吸薄弱。

救護人員隨即實施心肺復甦術，但是機車騎士當場失去生命跡象。而警方並未在死者身上與摩托車上發現身分證件，目前仍在釐清死者的確切身分，同時對外公布他的機車型號與車牌，尋求家屬主動通報。

而在騎士倒地的500公尺外，停著肇事的黑色轎車，駕駛是一名18歲少年，當時車上還另外載了9名朋友，10個人都留在事故現場等待警方。根據調查，18歲肇事駕駛與車上9名乘客事發前開車正準備到夜店玩樂，慶祝潑水節假期，然而卻在路口遇到突然衝出的摩托車，當場煞車不及，與摩托車相撞。

由於撞擊力道過大，機車騎士當場噴飛，經搶救不治身亡。而這起事故也是泰國潑水節連假的首起死亡交通事故。