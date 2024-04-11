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搶國際觀光客！泰國評估賭博合法化　30天內提可行性研究

▲▼泰國旅遊，曼谷旅遊，曼谷Big C超市。（圖／記者蔡玟君攝）

▲泰國曼谷。（圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社

泰國國會眾議院日前通過一份財政部提出的評估報告，研擬在泰國設置賭場的可能性和詳細計畫。內閣會議9日通過這份報告，要求財政部30天內提出進一步的可行性研究。

賭博目前在泰國是非法行為，為了吸引更多國際觀光客，泰國國會眾議院在3月28日通過了一份研究泰國賭博合法化的報告，詳述在泰國設置賭場的可能性。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，財政部副部長朱拉蓬（Julapun Amornvivat）當時解釋，這份研究報告的內容並非單純研究設置賭場，而是研擬設置一座綜合型的娛樂設施。他以新加坡的濱海灣金沙（Marina Bay Sands）為例，指出裡面只有2.5%的空間用於賭博，其餘空間則用於各式活動。

朱拉蓬指出，新加坡賭場合法化後，非法賭博的狀況大幅減少了，並在過去10年為新加坡帶來了3000億泰銖（約新台幣2637億元）的收入，而這還不算旅遊觀光的收入。

朱拉蓬指出，如果泰國賭博合法化，將只能在賭場內進行，線上賭博仍然是非法的，屆時還將設置進入賭場的規定，例如年齡門檻以及入場費；如果有負債狀況的人無法進入賭場；民眾若因為賭博行為為家裡帶來麻煩，家屬可以向相關單位通報，讓這名民眾無法再進入賭場內。

朱拉蓬並指出，綜合型娛樂設施會設在交通便利的地方，一旦選定位置，政府會根據周遭狀況決定是否要建設其他設施，例如主題公園、會展中心或是室內體育場等。

內閣會議昨天通過了這份報告，並指定財政部在30天內提出更進一步的可行性研究，未來將進一步研擬相關的草案，再送國會通過。

總理府副發言人坎妮卡（Kenika Ounjit）表示，設置綜合娛樂設施將為泰國帶來更多稅收，不過在進入下一階段前，必須要舉行公聽會蒐集大眾意見。

坎妮卡並轉述，內閣會議認為應該要成立一個專門的政府機構來管理賭博產業，也建議綜合娛樂設施的投資者應該不只限於一個投資者，地點應該位於國際機場附近，方便國際旅客進出。

不過朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）多名學者發表聯合聲明，反對泰國設立賭場。聲明指出，設立賭場的缺點大於優點，賭博產業並不會產出經濟產品，所以經濟學者從來不認為賭博是一種經濟活動，他們不認同政府聲稱賭博產業可以刺激經濟發展的說法。

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