越南女首富狂詐3900億「重判死刑」　BBC揪疑點：太罕見

▲萬盛發集團（Van Thinh Phat Holdings Group）董事長張美蘭11日遭判死刑。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

越南女首富、房地產大亨張美蘭（Truong My Lan）被控詐欺304兆越南盾（約新台幣3900億元），11日判處死刑。英國廣播公司（BBC）報導，這場越南史上最引人注目的審判，也稱得上世上最大規模銀行詐欺案，但死刑的判決結果，在金融犯罪中相當罕見。對此，前美國官員提出當局可能的背後盤算。

張美蘭任職萬盛發控股集團董事長，被指控11年期間從西貢商業銀行（Saigon Joint Stock Commercial Bank）挪用超過304兆越南盾，她目前否認指控，全案還可上訴。

BBC指出，「共產黨當局一向守口如瓶，如今卻一反常態，對於這起案件直言不諱」，向媒體公布諸多細節，包括一共2700人被傳喚作證，10名檢察官與大約200名律師參與此案，證據多達104箱、總重量6噸。大量官方宣傳也顯示，張美蘭出庭時素顏、面露疲憊神情，與過去光鮮亮麗的形象照形成鮮明對比，進一步引發眾怒。

美國國務院退休官員布朗（David Brown）表示，「在共產主義時代，從來沒有像這樣的公審大會」，規模可謂前所未有。過去數十年，張美蘭都受到掌控胡志明市商業與政治的有力人士保護，如今當局這個做，可能是「為了恢復共產黨對於南方（胡志明市）自由放任商業文化的權威。阮富仲與黨內盟友試圖做的是重新控制西貢，或者至少防止它從手上溜走。」

不過，也有一些人認為，法院的死刑判決，是為了施壓張美蘭，要求她盡可能歸還部分贓款。