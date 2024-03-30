台製「火藥原料」流入俄羅斯　牽動台灣安全

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台製「火藥原料」硝化纖維素流入俄羅斯　牽動台灣安全

▲▼俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）2023年7月視察位於韃靼斯坦共和國（Tatarstan）軍備生產工廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯位於車里雅賓斯克州（Chelyabinsk ）的軍備生產工廠。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳韻聿倫敦29日專電

台灣製硝化纖維素流入俄羅斯，且占俄羅斯進口量近2成、排名僅次於中國，引發關注。烏克蘭一位前情報顧問告訴中央社，中國「盡其所能」協助俄羅斯，而台製產品事實上發揮了釋放中國自用產能的功效，相關議題攸關台灣安全，不宜輕忽。

硝化纖維素是無煙火藥關鍵成分，包括歐盟、美國、英國均實施出口管制。中央社2月下旬率先取得國際相關進出口資料及智庫分析研究報導，台灣自2022年起成為俄羅斯前3大外來硝化纖維素來源，「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天也刊登相關「獨家報導」。

根據俄羅斯在內的各國海關資料以及聯合國商品貿易統計數據庫（UN Comtrade），2019年初至2021年底總計3年期間，台製硝化纖維素占俄羅斯進口額僅0.94%，但自2022年3月至2023年底，台製產品的占比躍升至18.94%，僅次於中國的37%。

數據顯示，目前俄羅斯前3大外來硝化纖維素來源依序為中國、台灣、德國。

德國是北大西洋公約組織（NATO）成員，曾是排名第1的俄羅斯外來硝化纖維素來源。中國在2022年以前幾乎未向俄羅斯出口硝化纖維素，台灣則是在2022年以前有直接向俄羅斯出口硝化纖維素的紀錄。俄羅斯2022年2月下旬全面侵略烏克蘭。

▲▼俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）2023年7月視察位於韃靼斯坦共和國（Tatarstan）軍備生產工廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯國防部長蕭依古視察軍備生產工廠。（圖／達志影像／美聯社）

丹尼柳克（Oleksandr V. Danylyuk）曾任烏克蘭國防部及對外情報局首長首席顧問，領導與北約國家密切合作的烏克蘭智庫「國防改革中心」（Centre for Defence Reforms, CDR）。

他接受中央社採訪表示，目前國際間對硝化纖維素的出口限制標準是含氮量超過12.5%，但事實上，「含氮量低於12.5%的硝化纖維素也可以、且已實際用在生產火藥」，反對侵略戰爭的國家有必要對俄羅斯實施全面禁運。

丹尼柳克指出，進入俄羅斯的硝化纖維素若不是直接流向軍工業，就是用於填補民用硝化纖維素的供應缺口，無論如何都是為俄羅斯的戰爭機器添力。

在俄烏戰爭爆發前，「軍民融合」即為俄羅斯硝化纖維素供應鏈一大特色。這意味在和平時期，俄羅斯絕大部分「民用」硝化纖維素是由軍工業者供應；在戰爭期間，軍工業生產的硝化纖維素全面用於滿足軍需，民用需求則透過進口彌補。

此外，戰爭期間，「民間」業者可用於掩護「軍用」，扮演檯面上看似「無害」的進口商。

至於為何以往幾乎沒有出口紀錄的中國在2022年後對俄出口硝化纖維素「逆勢暴增」，丹尼柳克指出，利用「軍民兩用」的模糊地帶，中國「盡其所能」協助俄羅斯，但中國本身也需要硝化纖維素生產軍火，而台製品流入俄羅斯正好有助中國保留自用產能、有更多的硝化纖維素可用於自身需求。

CDR指出，實務上，含氮量超過12.2%的硝化纖維素即被視為「適合用於生產爆裂物」。

美國德州理工大學（Texas Tech University）機械工程學教授潘托亞（Michelle Pantoya）說，即便是民用硝化纖維素，其氮含量也可被提升至「武器」等級，因此無論是何種等級，硝化纖維素都是「絕佳的火砲系統成分」。

根據中央社取得的貿易資料，流入俄羅斯、源自台灣的硝化纖維素均由「台硝股份有限公司」生產。分析2019年至2023年12月60餘筆最終目的地為俄羅斯的國際報關資料，台硝在產品敘述大多未註明含氮量，但在少數幾筆註記產品硝化纖維素的含氮量是12.2%。

以金額計，俄羅斯進口的台製硝化纖維素有80%是透過一家名為Noy Ic Ve Dis Ticaret Ltd. Sti.（簡稱Noy）的土耳其公司。貿易資料顯示，2022年以前，俄羅斯外來硝化纖維素僅有0.9%來自土耳其，但自2022年3月至2023年底，占比已上升至7.97%。

超過9成來自德國和泰國並流向俄羅斯的硝化纖維素也是透過Noy。Noy本身也是生產商。

▲▼俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）2023年7月視察位於韃靼斯坦共和國（Tatarstan）軍備生產工廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲目前俄羅斯前3大外來硝化纖維素來源依序為中國、台灣、德國。（圖／達志影像／美聯社）

CDR指出，Noy幾乎僅供應俄羅斯市場。「華爾街日報」報導，至2023年中，Noy已掌握俄羅斯近半硝化纖維素進口量，且Noy的客戶大多是俄羅斯政府承包商。俄羅斯全面侵略烏克蘭後，Noy才開始對俄出口硝化纖維素。

根據貿易資料，Noy自2023年開始向俄羅斯供應台硝產品。

一名歐洲情報界消息人士告訴中央社，至少在2023年，北約國家即注意到俄羅斯試圖透過大量進口硝化纖維素，在短期內大幅提升彈藥產量。隨著歐美各國強化出口管制、進而實質限制任何含量的硝化纖維素直接或間接出口俄羅斯，俄羅斯也將目光轉向過往較少利用的供應管道。

「華爾街日報」援引國際貿易資料指出，2022年，俄羅斯的硝化纖維素進口量年增70%；至2023年中，進口量已達2021年的將近兩倍。

烏克蘭的歐洲盟友夥伴近期力圖提升彈藥等軍備生產，以強化自身庫存、支援烏克蘭，但一大挑戰即為硝化纖維素等原料供應短缺。

歐洲已多年未投資相關產能，國際市場則呈現生產商有限、幾乎供不應求的局面，這對歐洲軍工業及援烏計畫構成的嚴峻挑戰，一如「第三地轉運」等制裁規避手段，已獲多家國際媒體關注。

在各項市場分析報告，台硝往往名列國際主要供應商之一。軍工業需求激增也推升硝化纖維素市場價格上漲。總部位於倫敦的產業分析顧問公司Technavio指出，全球硝化纖維素市場規模預計在2023至2027年可增長逾4億2100萬美元，年均複合成長率（CAGR）達7.56%。

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