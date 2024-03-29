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哈瑪斯扒光德女裸屍遊街！美聯社贏「年度照片」挨轟：吃人血饅頭

▲▼美聯社拍到的哈瑪斯遊街照獲選「年度照片」，而引發民眾不滿。（組圖／翻攝自Instagram）

▲美聯社拍到的哈瑪斯遊街照獲選「年度照片」，引發民眾不滿。（組圖／翻攝自Instagram）

記者葉睿涵／編譯

美聯社攝影師在以色列10月7日被突襲後，拍到哈瑪斯將一名被殺害女子近乎全裸的遺體，載到加薩街頭遊街示眾，而相關照片最近還被美國最古老新聞攝影獎選為「年度照片」，點燃人們的怒火，抨擊此舉是「對猶太人的無恥褻瀆」。

據《紐約郵報》報導，哈瑪斯去年10月7日對以色列發動突襲後，網上流出影片，顯示哈瑪斯在返回加薩途中，將一具女屍面朝下地放在皮卡後座，像展示戰利品一樣地帶女子遊街示眾。

從畫面可見，這名女子幾乎被剝光衣服，她的雙腿還以不自然的角度彎曲，一名士兵抓住了她的頭髮，還有不少人對她施暴、吐口水。

這名女子的母親看完影片後，從她特別的紋身與髮色，認出這是女兒夏妮（Shani Louk）的遺體，而以軍也在10月下旬，於雷姆音樂節大屠殺現場發現夏妮的頭骨碎片。

美聯社攝影師馬哈茂德（Ali Mahmud）拍下這張殘忍的照片半年後，在美國密蘇里大學雷諾新聞學院最古老的新聞攝影獎中脫穎而出，被選為年度攝影（POY）比賽的「年度照片」，而引來眾多不滿。

有網友痛批，「這絕對是個病態的錯誤決定」、「我感到厭惡、震驚而憤怒，這就是女性對你的價值嗎？」、「這根本是對猶太人的無恥褻瀆」、「受害家屬希望世界記得她微笑的模樣，但你們卻將這張照片選為年度照片，根本是在踐踏她的死」。

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哈瑪斯扒光女裸屍遊街！　美聯社贏「年度照片」挨轟

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